Manovra 2026, stretta sui consulenti Pa: ecco cosa cambia

Critiche sono arrivate anche dall’Unione nazionale delle Camere civili che, sempre a Il Messaggero, ha denunciato un ulteriore appesantimento burocratico, ricordando che la PA ha già la possibilità di controllare la regolarità fiscale e contributiva dei propri consulenti tramite le banche dati interconnesse. Il presidente dell’Unione, Alberto Del Noce, ha auspicato che in sede parlamentare la disposizione venga modificata, prevedendo che tali verifiche siano effettuate direttamente dagli enti pubblici. Sulla stessa linea, Alexandro Maria Tirelli, presidente delle Camere penali del diritto europeo e internazionale, ha bocciato senza mezzi termini la norma, definendola "una misura dannosa" perché costringe i professionisti a presentare certificazioni per essere pagati, limitando così la libertà della Pubblica amministrazione di scegliere i propri difensori basandosi sul merito e sulla competenza. Le associazioni di categoria, infine, temono anche un effetto discriminatorio verso i professionisti in temporanea difficoltà economica, che rischierebbero di essere esclusi dagli incarichi pubblici e di non ricevere il compenso per prestazioni già svolte.

