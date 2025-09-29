Enti locali, in arrivo 2.500 euro di arretrati e aumenti di stipendio

Non solo enti locali: sono in arrivo novità anche per il settore della Sanità. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha infatti esaurito la procedura di controllo, soprattutto sulla parte finanziaria del contratto 2022-2024, e adesso l'ipotesi di accordo deve passare all'esame del Consiglio dei ministri e poi alla Corte dei Conti. Come annunciato da Antonio Naddeo, presidente dell’Aran, il contratto dovrebbe essere firmato definitivamente entro il prossimo 15 ottobre, considerato che la Corte dei Conti ha 15 giorni di tempo per la certificazione della compatibilità economico-finanziaria. Si chiude, dunque, il tavolo 2022-2024, "con l'obiettivo di avviare al più presto la tornata contrattuale 2025-2027 che dovrebbe partire a gennaio 2026", ha detto il presidente dell'Aran. "Si sta già lavorando sugli atti di indirizzo per le funzioni centrali, ma ora con la sottoscrizione definitiva del comparto Sanità si potrà lavorare anche sul nuovo atto di indirizzo", ha aggiunto, ricordando come "il passaggio degli adempimenti che bisogna fare per avviare la tornata contrattuale oltre a quella degli atti di indirizzo è la certificazione della rappresentatività che arriverà nei primi giorni di novembre".

Per approfondire: Manovra, sul tavolo l'ipotesi di detassare anche la tredicesima