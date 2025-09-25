Salario minimo, via libera del Senato a legge delega: cosa significa

Obiettivo dei possibili decreti legislativi del governo dovranno essere anche una maggiore chiarezza sulle dinamiche retributive e ostacolare pratiche come il dumping contrattuale, l’impiego irregolare o in nero. L’obiettivo è quello di rafforzare le norme sui controlli e introdurre procedure di informazione trasparenti e accessibili in materia di salari e di contrattazione collettiva. Nell’attuazione di questa delega aggiuntiva, i principi guida stabiliscono la necessità di rendere più ordinati e funzionali i flussi comunicativi tra aziende e amministrazioni pubbliche riguardo alle retribuzioni e all’applicazione dei contratti collettivi. Si punta, in particolare, a garantire che la raccolta dei dati sull’applicazione dei Ccnl, a livello nazionale, locale e per singola categoria professionale, risulti affidabile, verificabile ed efficace. Inoltre, sarà indispensabile perfezionare le regole relative a ispezioni e verifiche, anche mediante l’utilizzo di tecnologie avanzate e la creazione di banche dati comuni, così da rendere più incisive le azioni contro l’evasione contributiva e assicurativa, contro il lavoro non dichiarato e contro l’impiego di contratti collettivi privi di reale rappresentatività