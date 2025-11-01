Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a novembre 2025

Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha indetto il concorso per la copertura di 18 posti di lavoro a tempo indeterminato. I posti disponibili sono distribuiti tra la Famiglia per le attività economiche, commerciali e statistiche con competenze in materia di promozione della crescita e degli scambi internazionali e di dazi (EXPORT) e la Famiglia tecnico – informatica e delle telecomunicazioni con competenze in materia di infrastrutture ICT, applicativi e sicurezza informatica (CYBER). La selezione è aperta a laureati con esperienza. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 19 novembre 2025.