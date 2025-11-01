Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a novembre 2025

Introduzione
Nel mese di novembre scadono i termini per partecipare a molti bandi di concorso. Si cercano figure professionali in diversi ambiti, dai ministeri all'Inps fino alla Banca d'Italia e alle aziende locali, operanti in ambito sanitario oppure nella gestione dei servizi ambientali. Ecco i principali concorsi in scadenza.
Banca d'Italia - 3 novembre
La Banca d’Italia ha pubblicato un bando di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 60 professionisti laureati, da inserire nei profili di Esperti e Assistenti ad indirizzo giuridico. Possono concorrere anche i candidati in possesso di laurea triennale, limitatamente al ruolo di Assistente. I vincitori potranno essere assegnati sia agli uffici centrali di Roma sia alle sedi periferiche sul territorio nazionale. Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse entro il 3 novembre 2025.
Ministero dell'Interno - 6 novembre 2025
Il Ministero dell’Interno ha bandito un nuovo concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 52 ispettori logistico – gestionali. La selezione pubblica è rivolta a diplomati (sia liceo che diplomi tecnici). È possibile candidarsi entro il giorno 6 novembre 2025.
MASAF - 8 novembre
Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha pubblicato un bando di concorso per dirigenti. Si prevede la copertura di 6 posti di lavoro a tempo indeterminato. Selezione aperta ai laureati. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il giorno 8 novembre 2025.
Ama di Roma - 10 novembre 2025
L’Azienda AMA di Roma ha indetto una selezione per l’assunzione di 100 Addetti alle attività di spazzamento con l’ausilio di veicoli, raccolta e tutela del territorio. Il titolo di studio richiesto è la licenza media e serve minima esperienza pregressa. Assunzioni a tempo indeterminato. Gli interessati hanno tempo fino al 10 novembre 2025 per presentare la domanda.
Camera dei deputati - 13 novembre
La Camera dei deputati ha indetto il concorso per 15 collaboratori tecnici dei servizi audiovisivi. La selezione pubblica è aperta a candidati diplomati (vale qualsiasi diploma di maturità). Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 13 novembre 2025.
Concorso Avvocatura di Stato, Consiglio e TAR - 14 novembre
È stato indetto il Concorso per l’Avvocatura di Stato, Consiglio di Stato e TAR, finalizzato alla copertura di 133 posti di lavoro, di cui 32 nell’area dei Funzionari e 101 in quella degli Assistenti. La selezione pubblica è aperta ai diplomati, per il profilo di Assistente (vale qualsiasi diploma di maturità), e ai laureati, per il profilo di Funzionario (anche con laurea triennale). Le assunzioni sono a tempo indeterminato con sedi di lavoro in tutta Italia, dal Nord al Sud. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 14 novembre 2025.
INPS Bolzano - 14 novembre
L’Inps di Bolzano ha indetto un concorso per assumere un dirigente amministrativo: indetta una selezione pubblica riservata al gruppo linguistico tedesco. Il termine per l’invio delle domande di ammissione scade il 14 novembre 2025
MAECI - 19 novembre
Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha indetto il concorso per la copertura di 18 posti di lavoro a tempo indeterminato. I posti disponibili sono distribuiti tra la Famiglia per le attività economiche, commerciali e statistiche con competenze in materia di promozione della crescita e degli scambi internazionali e di dazi (EXPORT) e la Famiglia tecnico – informatica e delle telecomunicazioni con competenze in materia di infrastrutture ICT, applicativi e sicurezza informatica (CYBER). La selezione è aperta a laureati con esperienza. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 19 novembre 2025.
Azienda Zero di Padova - 20 novembre
L’Azienda Zero di Padova ha pubblicato un bando di concorso per 33 ostetriche da ripartire in diverse aziende sanitarie del Veneto. Previste assunzioni a tempo indeterminato. Per candidarsi c’è tempo fino al 20 novembre 2025.
Ente Gestione Navigazione Laghi - 22 novembre
L’Ente Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como ha indetto un concorso per 95 marinai. La selezione pubblica è rivolta a diplomati ed è finalizzata all’assunzione a tempo determinato, per la stagione primavera estate 2026. Per candidarsi c’è tempo fino al 22 novembre 2025.
Ministero della Giustizia - 24 novembre
Il ministero della Giustizia ha indetto il concorso in Magistratura per il 2026, finalizzato alla selezione di 450 Magistrati ordinari. Ricordiamo che al concorso possono accedere anche i laureati in Giurisprudenza, compresi i neolaureati, senza più l’obbligo di frequenza di tirocini o scuole di specializzazione per le professioni legali né l’abilitazione alla professione forense. Gli interessati al concorso in magistratura ordinaria possono inviare la domanda di ammissione fino al 24 novembre 2025.
