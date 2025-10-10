Concorso scuola Pnnr 3, bando e candidature: requisiti e cosa sapere

Concorso scuola Pnnr 3, bando e candidature al via: requisiti, prove e cosa sapereCronaca
Introduzione
Sul portale Inpa, oggi 10 ottobre 2025, sono stati pubblicati i due bandi relativi al terzo concorso dall’avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza: uno è dedicato a scuola dell’infanzia e primaria, l’altro alle secondarie di I e II grado, per posti comuni e di sostegno. Dalle ore 14 si è aperta la possibilità di presentare istanza di partecipazione alle procedure concorsuali. I dettagli
Quello che devi sapere
Quanti posti
Il nuovo concorso riguarda in totale 58.135 cattedre relative agli anni scolastici 2025/26, 2026/27, 2027/28. Tuttavia nell’ottica di raggiungere il target delle 70mila assunzioni concordato con l’Unione europea - con termine ultimo fissato al 30 giugno 2026 - bisognerà considerare anche quanti vincitori del Pnrr 1 e 2 sono stati già assunti e quanti ne rimangono. Inoltre accanto alle graduatorie dei “promossi” ci saranno quelle degli idonei, fino a un massimo del 30% delle disponibilità totali. Quindi, a differenza dei due concorsi precedenti, il numero preciso di assunzioni sarà stabilito in corso d’opera. Nelle prime due selezioni Pnrr sono stati assunti 40-45mila docenti, quindi con la prossima se ne dovranno reclutare almeno altri 25-30mila.
I posti messi a bando
Dei posti messi a bando nel concorso Pnrr 3, 27.376 sono destinati a potenziare l'organico per la scuola primaria e dell'infanzia e 30.759 per la scuola secondaria. I posti comuni sono 50.866 mentre i restanti 7.269 sono riservati al sostegno.
Il bando per scuole d’infanzia e primarie
Il bando per infanzia e primaria riguarda solo i posti comuni e i posti di sostegno, rimangono esclusi quelli di educazione motoria. La prova scritta al computer avrà una durata di 100 minuti per 50 quesiti, l’orale invece sarà di 30 minuti. Il punteggio minimo per passare è di 70/100, con un massimo di 50 punti per titoli accademici, scientifici e professionali. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso di:
- Abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente
- Oppure Diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
Il bando per medie e superiori
Anche in questo caso la prova scritta sarà di 100 minuti con 50 domande, l’orale invece durerà un massimo di 45 minuti, con la prova pratica per le classi che la prevedono. Anche in questo caso il punteggio minimo per passare è di 70/100, con un massimo di 50 punti per titoli accademici, scientifici e professionali. Per i posti comuni i requisiti sono:
- Abilitazione specifica per la classe di concorso richiesta
- Oppure titolo di studio idoneo alla classe di concorso richiesta + tre anni di servizio anche non continuativi svolti nella scuola statale negli ultimi cinque, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per cui si partecipa
Gli insegnanti tecnico pratici (ITP) possono concorrere con:
- Abilitazione per la classe di concorso
- Oppure diploma di accesso alle classi di concorso ai sensi della tabella B del DPR 19/2016 e dm n. 259/2017.
I posti di sostegno
Per ottenere uno dei posti per docente di sostegno sarà necessario rispettare uno dei seguenti requisiti:
- Il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente
- Oppure un titolo di specializzazione conseguito all’estero riconosciuto in Italia secondo le disposizioni vigenti.
La prova scritta
I 50 quesiti della prova scritta saranno così suddivisi:
- 10 di ambito pedagogico
- 15 di ambito psicopedagogico e sull’inclusione
- 15 di ambito metodologico-didattico
- 5 di lingua inglese (livello B2)
- 5 sulle competenze digitali e l’uso didattico delle tecnologie multimediali
Verranno attribuiti 2 punti per le risposte corrette e 0 punti per quelle sbagliate o non date.
Le tempistiche e le regole
Il ministero dell'Istruzione e del Merito (Mim) fa sapere che le istanze per il concorso Pnrr 3 potranno essere presentate fino alle 23:59 del 29 ottobre 2025. Nell’ottica di avere le graduatorie entro la scadenza del 30 giugno, le prove scritte potrebbero essere fissate prima di Natale con gli orali che inizierebbero nei primi mesi del 2026. Per ciascuna classe di concorso va pagato un contributo di partecipazione pari a 10 euro. Si potrà concorrere in una sola regione e per una classe di concorso per ciascun grado. Tuttavia i candidati che possiedono i requisiti sia per i posti comuni che per quelli di sostegno potranno presentare la domanda per entrambi - sempre però nella stessa regione - pagando il contributo per ogni opzione.
Valditara: "Stiamo discutendo aumento risorse scuola in Manovra"
Intanto nei giorni scorsi il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, intervenendo alla Leopolda, ha annunciato: "Per 10 anni abbiamo vissuto il blocco dei contratti dei docenti. La prima cosa che ho fatto quando sono arrivato al governo è stata chiudere il contratto scaduto, destinando 300 milioni che prima erano destinati a microprogetti alla contrattazione, dobbiamo aumentare le risorse per la scuola con questa Legge di bilancio, stiamo discutendo".
