Concorsi pubblici, dai ministeri fino a Fisco e Inps: requisiti e date

L’Inps pubblicherà nei prossimi mesi diversi bandi, secondo quanto si apprende. Si va da quello per i funzionari di vigilanza a quello per 960 assistenti ai servizi (in questo caso è richiesto, come titolo, solo il diploma). In totale i posti da assegnare saranno però 1.516 perché si cercano anche dirigenti di prima e di seconda fascia, medici e professionisti esperti in altri e vari settori.