Scuola, in autunno bandi Pnrr per assunzione di 58mila docenti

A fine agosto, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara aveva fatto sapere che entro settembre sarebbero entrati in ruolo 41.901 nuovi docenti, pari al 76,8% dei posti disponibili a livello nazionale, il 30% in più rispetto allo scorso anno (erano il 47,6%). Dopo le immissioni in ruolo su posto comune la copertura dell’organico è pari al 97,3%, rispetto al 94% dell’anno scolastico 2024/2025. Un’attenzione particolare è riservata al sostegno: i docenti assunti sono 7.820, per un totale di circa 121.879 insegnanti di ruolo e una copertura di organico al 95,2% (erano l'89% prima di queste nuove assunzioni).

