Rinnovo contratto docenti, riparte la trattativa: le possibili novità

Secondo quanto riportano i dati Ocse, nella scuola primaria gli insegnanti italiani percepiscono stipendi più bassi del 18% rispetto alla media dei colleghi europei, con scarti ancora più marcati se si guarda ai singoli Paesi: -70% rispetto alla Germania, -27% rispetto alla Spagna e -23% rispetto alla Francia. Anzi, la situazione negli ultimi tempi si è persino aggravata. Dal 2015 a oggi, infatti, gli insegnanti del nostro Paese hanno perso il 5,6% del potere d’acquisto, mentre in nazioni come Germania, Francia e Spagna gli stipendi hanno continuato a salire. Il quadro non migliora nemmeno restringendo lo sguardo alla sola Pubblica amministrazione italiana: i dipendenti del settore Istruzione e Ricerca guadagnano il 22,95% in meno rispetto ai lavoratori dei ministeri e il 18,62% in meno della media complessiva della Pa