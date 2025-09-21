Un’altra iniziativa per il diritto allo studio è l’apertura all’ospedale Infermi di Rimini della prima sezione scolastica ospedaliera della Romagna. Il progetto si chiama “La scuola in ospedale”, è stato attivato con l’inizio dell’anno scolastico 2025-2026 e mira all’inclusione e il benessere dei bambini e adolescenti ricoverati. Il progetto non si limita alla semplice trasmissione di contenuti didattici ma vuole rappresentare uno spazio relazionale, educativo ed emotivo in cui i pazienti possono sentirsi ancora, e soprattutto, bambini e ragazzi con desideri, sogni e obiettivi al pari dei loro coetanei sani.