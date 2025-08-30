Scuola, bonus libri 2025: gli incentivi regione per regione

A partire dall'inizio di luglio, la Regione Lazio ha reso pubbliche nuove direttive che permetteranno ai vari comuni di fornire gratuitamente o con un parziale contributo i materiali didattici per l'anno scolastico 2025-2026. Questo beneficio è rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sia pubbliche che private, purché residenti nel territorio laziale e appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 15.493,71 euro. Il sostegno economico può coprire integralmente o solo in parte il costo dei materiali e sarà versato direttamente dall'amministrazione locale di residenza dello studente, previa presentazione di un valido documento di spesa, ovvero la fattura elettronica. Ogni singola amministrazione comunale ha il compito di emanare il proprio avviso pubblico, specificando i termini di scadenza e la documentazione richiesta per la domanda, che include un'autocertificazione di residenza e frequenza, un documento d'identità e un ISEE in corso di validità. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente all'ufficio comunale di residenza entro i termini stabiliti a livello locale. È fondamentale che le famiglie conservino le fatture elettroniche, che serviranno per la successiva rendicontazione delle spese sostenute. A livello regionale, un fondo di oltre 15,7 milioni di euro sarà distribuito tra le varie municipalità in base al numero di richieste ammissibili ricevute. È importante notare che la piattaforma digitale Siced, utilizzata dai comuni laziali per l'inserimento delle domande approvate, sarà accessibile fino al 18 settembre 2025