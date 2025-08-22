Verso il ritorno a scuola, sale prezzo di diari e zaini. Allarme libri

Introduzione

Si sta avvicinando l’inizio del nuovo anno scolastico, e ancora una volta per le famiglie italiane si sta per presentare lo spettro dell’aumento dei prezzi dei libri e dei prodotti di cartoleria. Le associazioni di categoria stimano infatti un aumento compreso tra il 3 e il 5% del costo del corredo scolastico - come ad esempio diario o zaino - ma il vero allarme riguarda i libri. Non è infatti un caso che l'Antitrust nei mesi scorsi abbia puntato il dito sull'editoria italiana, accusandola di prezzi in crescita, poca concorrenza, ostacoli al mercato dell'usato e sconti limitati.