Scuola, Antitrust avvia indagine sull’aumento dei prezzi dei libri

Secondo le previsioni dell'Adoc per quest'anno, la spesa media per i libri di testo per gli alunni del primo anno delle scuole medie si attesta a 355,23 euro. Per gli studenti che iniziano le superiori, invece, il costo medio stimato è di 552,69 euro. A questi importi si deve sommare il kit scolastico, che include articoli come astucci e diari, il cui valore è calcolato in 132,30 euro. Sommando queste cifre, il totale per un nuovo studente delle scuole medie arriva a 487,53 euro, mentre per uno delle superiori si raggiunge la cifra di 685 euro