Pensioni scuola, ipotesi riscatto della laurea a 900 euro l'anno

Il costo del riscatto di laurea è legato al proprio reddito oppure all’incremento della pensione che si ottiene a seguito del riscatto, a seconda che rispettivamente si sia iniziato a lavorare dopo oppure prima del 1996. Nel 2019 è stato introdotto il riscatto di laurea agevolato, che ha un costo fisso di poco più di 6mila euro per ogni anno da riscattare, ma è riservato solamente a chi ha studiato e ha iniziato a lavorare dal 1996 in poi. È possibile comunque calcolare una simulazione a questa pagina.