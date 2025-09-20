Pensioni scuola, ipotesi riscatto della laurea a 900 euro l'anno

Pensioni scuola, ipotesi riscatto laurea a 900 euro l'anno per uscita anticipata a 60 anniEconomia
Introduzione
Il disegno di legge Bucalo (FdI) punta a modificare il riscatto della laurea per docenti e personale scolastico, rendendolo più accessibile in termine di costi. L’idea sarebbe farlo passare dagli attuali 6.000 euro a 900 euro all’anno, puntando soprattutto a ridurre l’età pensionbile.
Quello che devi sapere
Cos’è e come funziona il riscatto laurea
Il riscatto della laurea consente di conteggiare i propri anni di studi universitari come validi per la pensione. Nello specifico punta a considerare gli anni di studio come lavorativi, e di conseguenza per ottenere il riscatto vero e proprio è necessario pagare i relativi contributi. Ci sono due tipologie di riscatto laurea: ordinario e agevolato.
Per approfondire: Riscatto laurea, quando conviene, come funziona e quanto costa?
Quanto costa
Il costo del riscatto di laurea è legato al proprio reddito oppure all’incremento della pensione che si ottiene a seguito del riscatto, a seconda che rispettivamente si sia iniziato a lavorare dopo oppure prima del 1996. Nel 2019 è stato introdotto il riscatto di laurea agevolato, che ha un costo fisso di poco più di 6mila euro per ogni anno da riscattare, ma è riservato solamente a chi ha studiato e ha iniziato a lavorare dal 1996 in poi. È possibile comunque calcolare una simulazione a questa pagina.
Cosa cambierebbe il ddl
Il ddl al momento in discussione ridurrebbe l’aliquota ridotta al 5%: quindi, per una laurea magistrale di cinque anni, si spenderebbe un totale di 4.500 euro complessivi. Ogni anno bisognerebbe pagare circa 900 euro
A chi è rivolta la misura
Questo intervento non sarebbe riservato solo agli insegnanti di ruolo o a chi ha un contratto a tempo indeterminato, ma si estenderebbe anche al personale scolastico con contratto a tempo determinato e a chi, pur appartenendo al comparto istruzione e ricerca, si trovi al momento senza lavoro. Si punta così a includere i numerosi precari del settore scolastico, spesso esclusi dalle tutele e dai benefici
Ricambio generazionale
Il ddl punta anche a favorire il ricambio generazionale all'interno del settore scolastico e dell'istruzione: l'intervento sul riscatto anticipato va in questa direzione, perché renderebbe più facile l'accesso alla pensione. Secondo i promotori potrebbe infatti - da un lato - alleggerire il percorso previdenziale per chi sta lavorando e - dall'altro - rendere più attrattiva la professione per i giovani
I requisiti
L'Inps ricorda che questi sono i requisiti necessari per il riscatto di laurea:
- aver conseguito il diploma di laurea o titoli equiparati;
- i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 184/1997;
- essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto, salvo quanto previsto nel caso di domanda presentata da soggetti inoccupati
A questa pagina si trovano tutte le informazioni anche relative alla modalità da seguire per fare domanda.
Cosa si può riscattare
- i diplomi universitari, i cui corsi non siano stati di durata inferiore a due e superiore a tre anni;
- i diplomi di laurea i cui corsi non siano stati di durata inferiore a quattro e superiore a sei anni;
- i diplomi di specializzazione conseguiti successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea Specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale propedeutico alla laurea
- I titoli di studio conseguiti all’estero sono ammissibili ai fini del riscatto solo se riconosciuti dal ministero dell’Università e della ricerca, in conformità con il Dpr 189/2009 con una procedura di dialogo amministrativo attiva fra Inps e ministero competente.
- In forza della legge 99/2022 sono riscattabili anche i diplomi rilasciati dagli istituti tecnologici superiori (Its Academy), a condizione che l’Its rilasci una attestazione di conformità ai requisiti di legge
Gli altri titoli
Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, possono essere riscattati ai fini pensionistici, secondo le vigenti disposizioni in materia, i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005-2006 e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca, equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (messaggio 14 giugno 2010, n. 15662)
Tutto il periodo o una parte?
Il riscatto può riguardare l'intero ciclo di studi o i singoli periodi. Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data. Non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere.
Per approfondire: Riscatto laurea per anticipare la pensione, quando e a chi conviene: cosa sapere