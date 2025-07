Riscatto laurea per pensione, a chi conviene e cosa bisogna valutare

Introduzione

Il riscatto della laurea è uno degli strumenti che permette di anticipare l'uscita dal mondo del lavoro. Ma conviene davvero? In realtà ci sono diverse variabili da tenere in considerazione come l’età, quando si è iniziato a lavorare, la continuità di carriera. Per esempio, per chi ha iniziato a lavorare a partire dal 1996 può anche dipendere dall’importo dell’assegno pensionistico, a causa delle soglie previste per poter accedere alla rendita anticipata contributiva che attualmente è pari a 64 anni di età, con 20 anni di contribuzione. Il Corriere della Sera ha elencato la variabilità degli effetti di un riscatto di laurea quinquennale per capire quando il riscatto conviene e quando no.