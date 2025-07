Riscatto laurea ordinario o agevolato, quale conviene e quanto costano

Introduzione

Il riscatto della laurea può essere conveniente per alcuni ma non per altri. Le variabili da considerare sono diverse, a partire dall’età in cui si entra nel mercato di lavoro e alla continuità di carriera. Finora il numero di lavoratori che hanno deciso di beneficiarne è piuttosto limitato, anche a causa di una legislazione non proprio chiara.

Il riscatto può rivelarsi un ottimo investimento previdenziale, se si rientra nel sistema contributivo e se si vuole cercare di avere una pensione più ricca una volta lasciato il lavoro. Ma quali sono gli elementi da tenere in considerazione e le differenze tra riscatto ordinario o agevolato?