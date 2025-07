Pensioni, nodi su adeguamento e riforma previdenza complementare

Non è la prima volta che la Consulta interviene in tema di adeguamenti pensionistici: nel 2015 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale su una norma del decreto “Salva Italia” varato quattro anni prima dal governo Monti che bloccava per un biennio la perequazione su tutti i trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo. Dopo la pronuncia, il governo Renzi intervenne con una rivalutazione progressiva parziale - dal 10 al 40% sull’inflazione - per i trattamenti da 3 a 6 volte superiori il minimo. In caso di accoglimento da parte della Corte sulla richiesta avanzata dal Tribunale, il governo potrebbe trovarsi costretto a introdurre forme alternative di rivalutazione con buchi sui conti pubblici