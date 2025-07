Pensioni 2027, governo valuta blocco aumento dell'età pensionabile

Ma l’Ufficio parlamentare di bilancio sostiene che "la presenza di meccanismi di aggiustamento automatico capaci di definire ex ante e in maniera trasparente la ripartizione dei rischi demografici ed economici tra le generazioni attive e quelle in pensione appare preferibile rispetto a interventi ex post e di tipo discrezionale”. L’Upb sottolinea poi che il ruolo degli aggiustamenti automatici dell’età di pensionamento e dei requisiti contributivi all’andamento dell’aspettativa di vita “si è rivelato centrale, e lo sarà ancora di più in futuro, nell’assicurare il controllo della dinamica del rapporto tra spesa pensionistica e Pil”. E secondo la presidente Cavallari, “è importante che venga mantenuto l’adeguamento automatico all’aspettativa di vita dei requisiti anagrafici e contributivi minimi per l’accesso al pensionamento al fine di attenuare l’aumento dell’indice di dipendenza dei pensionati ed evitare che le pensioni risultino troppo basse, con conseguenti pressioni sugli istituti assistenziali”.