Scuola, Mim: “Assunti 41mila docenti”. Confermati precari di sostegno

Valditara apre poi al varo di una norma per i docenti fuori-sede che si trasferiscono in regioni, a partire da Lombardia e Veneto, dove le cattedre sono maggiormente scoperte. “Con il ministro Salvini abbiamo deciso di inserire nel Piano casa anche il personale della scuola per garantire benefit importanti in particolare per i docenti che vorranno trasferirsi al Nord", ha detto il ministro che sugli alloggi a prezzi calmierati aggiunge come l'obiettivo sia "di offrire ai docenti e al personale tecnico amministrativo la possibilità di coniugare lavoro e vita privata".