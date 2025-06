Scuola, come il Pnrr (non) ha cambiato il reclutamento dei docenti

Fondi stanziati, concorsi avviati e prime assunzioni già in porto. Ma molti problemi sono gli stessi di sempre. Quasi un quarto del corpo docente è tuttora precario e la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione per abuso di contratti a termine. I ritardi nelle selezioni potrebbero non permettere nuove immissioni quest’estate, ma le cattedre di Sostegno restano il “vulnus più grande”: troppi pochi i docenti per i posti a disposizione e la “sanatoria” del Governo non convince gli addetti al settore