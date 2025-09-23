Concorsi, assunzioni nella Pa: dai ministeri all’Agenzia delle Entrate

Concorsi, al via 9.300 assunzioni nella Pa: dai ministeri a Inps e Agenzia delle EntrateEconomia
Novità importanti sul fronte delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Come riportato dalla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre scorso, è stato pubblicato il decreto che dà il via libera all’immissione di 9.300 unità nel pubblico impiego. Cosa sapere
Piano assunzioni per tre anni
Dopo la firma da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze e l’annuncio, l’8 agosto scorso, del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm), prende forma il piano triennale di assunzioni finanziato con 300 milioni di euro. Entro il 2027, gli enti interessati dovranno ultimare le procedure di concorso, a partire dalla pubblicazione dei bandi sul portale Inpa.
Presidenza del Consiglio
Dagli uffici pubblici a ministeri e agenzie specializzate: le posizioni in palio variano per profili e settori ma l’obiettivo comune resta quello di modernizzare la macchina della pubblica amministrazione attraverso il turnover e un potenziamento degli organici. Nel dettaglio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri cerca 5 risorse a tempo indeterminato e altre 43 unità da assegnare al Dipartimento della Protezione Civile.
Ministeri Economia e Difesa
Sempre sul fronte delle amministrazioni centrali dello Stato, al ministero dell’Economia e delle Finanze sono previste 187 assunzioni a tempo indeterminato per vari profili professionali, dai dirigenti ai funzionari e agli assistenti. Restando lungo via XX Settembre, il ministero della Difesa ha in programma 2.424 immissioni in totale nei prossimi tre anni.
Interno, Cultura, Trasporti, Giustizia
Al Viminale sono attese, entro la fine di quest’anno, 550 nuove assunzioni mentre raggiungono quota 1.072 le posizioni totali aperte per varie qualifiche professionali tra il 2026 e 2027. Toccano 550 unità le assunzioni previste al ministero della Cultura. Opportunità in vista anche nei ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture dove si attendono rispettivamente 400 e 311 ingressi.
Agenzia delle Entrate
Stando al Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il piano di ingressi negli uffici della Pubblica Amministrazione coinvolge l’Agenzia delle Entrate con 1.272 dipendenti a tempo indeterminato che dovrebbero prendere servizio entro il 2027. Di questi la quota più rilevante è rappresentata dall’area dei funzionari (1.015 unità) individuati tramite concorso pubblico mentre sono residuali gli ingressi frutto di riammissioni e mobilità, rispettivamente 15 e 40 unità.
Inps
Consistente è anche il piano di assunzioni per quanto riguarda l’Inps dove le future selezioni mirano a reperire 1.140 nuovi funzionari. Mentre 24 dirigenti di I e II fascia verranno assunti tramite concorso pubblico, corso-concorso di Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Sna), procedura comparativa e mobilità. Nell'organico dell'Istituto nazionale di previdenza è previsto inoltre l'inserimento di 23 medici, sia di I che di II livello tramite concorso, scorrimento di graduatorie e mobilità. Mentre ammontano a 6 le immissioni di professionisti tra tecnico-edilizi e statistico-attuariali.
Altre opportunità
Opportunità di lavoro sono all'orizzonte inoltre all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), nelle industrie per la Difesa e in settori altamente specializzati, dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), ad Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (Ansv), Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), a cui si aggiungono enti parco e autorità ambientali.
Ministero Pa: "Risultato importante"
In occasione della presentazione del decreto, una nota del ministero guidato da Paolo Zangrillo aveva parlato di un "risultato importante che consente di contribuire alla riduzione dell’arretrato di fabbisogni e di rispondere in maniera più efficace alle esigenze organizzative delle amministrazioni”. E ancora: “Per ciascuna amministrazione, il testo specifica i dettagli dei quantitativi di personale da assumere, le qualifiche, nonché gli oneri annui e a regime”.
“L'obiettivo è migliorare la qualità dei servizi"
"L'obiettivo del governo è migliorare la qualità dei servizi per rispondere alle domande sempre nuove di cittadini e imprese”, aveva commentato il ministro Zangrillo. “Con queste nuove assunzioni – ha aggiunto – un altro obiettivo è stato raggiunto. Questo è stato possibile grazie alle risorse messe a disposizione dalle manovre di bilancio che hanno reso tangibile la volontà di questo esecutivo di rivolgere un'attenzione alla Pubblica amministrazione, attenzione dimenticata da troppi governi precedenti. Ora, grazie alle risorse disponibili, si è già al lavoro per iniziare le trattative che riguarderanno i rinnovi della tornata 2025/2027”.
Assistente AI sui concorsi
Da quest'anno infine è operativa l'assistente digitale "Camilla" per tutti i concorsi nella pubblica amministrazione gestiti dal Formez. Obiettivo del progetto è di guidare i candidati attraverso l'ausilio dell'intelligenza artificiale.
