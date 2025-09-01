Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a settembre 2025

Il Comune di Brescia ha indetto due concorsi con la copertura di complessivi 16 posti di lavoro a tempo indeterminato. I concorsi del Comune di Brescia sono finalizzati al reclutamento di 5 operatori tecnici (Area degli Operatori Esperti) e di 11 funzionari tecnici (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione). In concorrenti saranno selezionati con una prova scritta e una orale. La data di scadenza per l’invio delle domande di ammissione è il 22 settembre 2025.

