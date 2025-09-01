Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a settembre 2025

Introduzione
Nel mese di settembre scadono i termini per partecipare a molti bandi di concorso. Si cercano figure professionali in diversi ambiti, dalle Regioni all'INPS fino ai Comuni e alle Università. Ecco i principali concorsi in scadenza.
Comune di Udine – 1° settembre
Il Comune di Udine in Friuli-Venezia Giulia ha indetto un concorso per istruttori educativi. Tra i requisiti presenti si chiede ai candidati di avere l’abilitazione all’esercizio della professione. La selezione pubblica prevede la formazione di una graduatoria di idonei da assumere a tempo determinato. La scadenza per le candidature è fissata a oggi, 1° settembre 2025: all'interno della domanda è essenziale inserire la propria mail PEC
Università di Bergamo – 5 settembre
L’Università di Bergamo ha indetto nuovi concorsi per funzionari e collaboratori linguistici (CEL). Le selezioni pubbliche sono finalizzate alla copertura di sette posti di lavoro in totale, mediante contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi c’è tempo fino al 5 settembre 2025.
ASST di Lodi – 7 settembre
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi ha indetto un concorso per assumere 10 infermieri a tempo indeterminato Per candidarsi c’è tempo fino al 7 settembre 2025
ISPRA – 10 settembre
Nuove opportunità di lavoro con il concorso per tecnologi indetto dall’ISPRA, noto anche come Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. È prevista la copertura di tre posti di lavoro a tempo determinato e pieno, cioè il III livello del CCNL Istruzione e Ricerca, nella sede dell’Istituto a Roma. La selezione è rivolta a laureati. È possibile candidarsi entro il 10 settembre 2025
Regione Lombardia – 10 settembre
La Regione Lombardia ha indetto dei concorsi per assumere 6 funzionari presso la Giunta regionale, con posti in diverse sedi. Sono previsti contratti di assunzione a tempo indeterminato o tramite apprendistato. È possibile candidarsi fino al giorno 10 settembre 2025
Direzione Regionale Campania di Agenzia Entrate - 12 settembre
È stata indetta una selezione per assunzioni di operatori addetti all’archivio presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania e in particolare per gli uffici di Benevento. La procedura è aperta ai disabili in possesso di licenza media (o scuola dell’obbligo). Si tratta di una procedura di avviamento numerico a selezione, mediante chiamata con Avviso Pubblico, finalizzata ad assunzioni a tempo indeterminato. Gli interessati potranno presentare la candidatura dal giorno 8 settembre al giorno 12 settembre 2025
Conservatorio di Firenze – 13 settembre
Il Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze (Toscana) ha indetto un concorso per assumere 4 assistenti. La selezione è aperta ai diplomati (vale qualsiasi diploma di maturità) che saranno chiamati ad operare nel settore amministrativo e gestionale. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 13 settembre 2025: necessario avere una mail PEC e pagare un contributo di 10 euro
INPS - 17 settembre
L'Inps ha indetto due nuovi concorsi per assumere a tempo indeterminato 13 dirigenti di seconda fascia nei ruoli del personale dirigenziale, alcuni dei quali con competenze informatiche. Le assunzioni saranno effettuate presso le Sedi dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di varie regioni italiane. La domanda per accedere al concorso deve essere inviata entro il 17 settembre 2025
Ministero della Salute – 18 settembre
È stato indetto il concorso del Ministero della salute nel 2025 per Tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro. La selezione pubblica prevede la copertura di 30 posti di lavoro in tutta Italia, con contratto a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nell’Area dei funzionari, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero. Sarà possibile candidarsi fino al 18 settembre 2025
Istituto dei Tumori di Milano – 18 settembre
È stato indetto il concorso dell’Istituto dei Tumori di Milano per infermieri finalizzato a coprire 27 posti di lavoro. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e pieno. Prevista selezione per requisiti e attraverso tre prove d’esame. Per inviare la domanda di partecipazione c’è tempo fino al giorno 18 settembre 2025
Comune di Brescia – 22 settembre
Il Comune di Brescia ha indetto due concorsi con la copertura di complessivi 16 posti di lavoro a tempo indeterminato. I concorsi del Comune di Brescia sono finalizzati al reclutamento di 5 operatori tecnici (Area degli Operatori Esperti) e di 11 funzionari tecnici (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione). In concorrenti saranno selezionati con una prova scritta e una orale. La data di scadenza per l’invio delle domande di ammissione è il 22 settembre 2025.
