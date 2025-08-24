Ministero della Cultura, previste oltre 2.700 assunzioni: i profili

Torniamo al ministero della Cultura. Il bando del Mic prevede anzitutto l'assunzione di 550 nuove unità entro il 2025 (300 assistenti e 250 funzionari) per esigenze immediate: questi ingressi servono non solo a rafforzare le competenze disponibili ma anche a rispondere in modo urgente alle esigenze dell'amministrazione. Ad autunno 2025 è previsto invece un concorso nazionale, con ulteriori 2.200 posti a tempo indeterminato. Ma quali sono, esattamente, le figure ricercate? Sono 1.800 assistenti (suddivisi in 1.500 addetti alla vigilanza in musei e siti archeologici e 300 profili tecnici a supporto della gestione e della conservazione delle strutture) e 400 funzionari (suddivisi in 300 bibliotecari e 100 architetti per la tutela del patrimonio librario e la progettazione degli spazi che lo contengono). I requisiti saranno indicati nel bando che verrà pubblicato prossimamente.

Per approfondire: Agenzia delle entrate, nuovo bando per 2.700 funzionari tributari