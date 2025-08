Concorsi pubblici: tutti i bandi in scadenza ad agosto 2025

Ci sono opportunità di lavoro anche con ARPA Lombardia, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. Si prevede la selezione di otto nuove risorse, in ambito Amministrativo e Tecnico professionale, che verranno inquadrate con contratti di lavoro a tempo indeterminato. È possibile inviare la domanda di partecipazione entro il 22 agosto 2025. Come per altri concorsi pubblici, fra i requisiti si segnala: la cittadinanza italiana o dell’Unione europea, età non inferiore ai 18 anni e non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato. Queste le mansioni principali: istruttoria di atti e provvedimenti amministrativi anche complessi; elaborazioni di progetti e documenti programmatici; gestione degli istituti economici e giuridici del personale; gestione delle procedure di reclutamento del personale; gestione delle procedure di gara ai sensi del Codice dei contratti

