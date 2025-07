Scuola, 72mila posti per docenti di sostegno tra Tfa e percorsi Indire

Sono circa 72.000 i posti a disposizione nei tre percorsi, che permetteranno di acquisire la specializzazione sostegno tra dicembre 2025 e giugno 2026. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in sinergia con il MUR, offre un ampio ventaglio di possibilità per rispondere alla diffusa carenza di docenti in possesso del titolo specifico. Le iscrizioni sono aperte

Il Ministero dell'Istruzione ha aperto a 72.000 posti per percorsi di specializzazione per il sostegno, suddivisi tra TFA (Tirocinio Formativo Attivo) e percorsi gestiti da INDIRE. Questi percorsi sono rivolti a docenti con titolo estero, triennalisti e altri che soddisfano specifici requisiti, con l'obiettivo di ampliare l'offerta formativa e rispondere al fabbisogno di docenti specializzati nel sostegno.

Alcune fonti, compresi alcuni sindacalisti, sostengono che i decreti n. 75 e n. 77 del 24 aprile 2025 presentino un divieto di presentazione di più domande contemporanee presso le Università o INDIRE che eroga i corsi. In realtà, Indire, che aveva inizialmente inserito tale divieto nella schermata di presentazione della domanda, lo ha successivamente eliminato. Quindi è possibile iscriversi contemporaneamente a Indire e ad altre università. L’importante è sapere che al momento dell’ammissione sarà necessario scegliere una sola sede. Se si raggiunge il limite massimo in una università, i candidati in esubero possono essere trasferiti a Indire, ma solo se ci sono ancora posti disponibili. In caso contrario, sarà necessario attendere un secondo ciclo.

Se la domanda non è accolta

Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza di iscrizione, l’interessato può verificare la disponibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati. Se le richieste non possono essere soddisfatte secondo le previsioni del comma 2, le eccedenze di iscrizioni saranno trattate con priorità per un ulteriore ciclo di percorsi di formazione, eventualmente autorizzato dal Ministero dell’istruzione e del merito, da concludersi entro il 31 dicembre 2025. Se ogni corsista presentasse la propria iscrizione solo presso una struttura il procedimento sarebbe semplice e snello, mentre le iscrizioni multiple potrebbero far lievitare i numeri, imporre scorrimenti, tenere le iscrizioni in sospeso anche per settimane.