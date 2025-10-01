Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza ad ottobre 2025

Dall'Arma dei Carabinieri fino all’Ingv, sono molte le realtà che hanno pubblicato bandi per l'assunzione di nuovo personale. Ecco alcune delle date da cerchiare sul calendario questo mese ascolta articolo

Dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, fino all’Arma dei Carabinieri e all’Ingv: sono diversi i settori in cui, a ottobre, sono fissate le scadenze per bandi pubblici per l'assunzione di personale. Ecco alcune delle date da cerchiare sul calendario.

Cnr Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) ha indetto nuovi concorsi pubblici per l’assunzione di 53 diplomati e laureati. Si cercano vari profili professionali a tempo determinato o indeterminato, da assegnare a diverse sedi in Italia. La scadenza per l’invio delle domande varia dal 2 ottobre al 25 ottobre 2025, a seconda del concorso a cui si partecipa. Vigili del Fuoco Concorso pubblico, per titoli sportivi e culturali, per sette posti per l’accesso al ruolo degli atleti del Gruppo sportivo Vigili del fuoco Fiamme Rosse. La scadenza è fissata al 3 ottobre. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it, seguendo le istruzioni. Accademia Belle Arti All'Accademia di Belle Arti di Venezia è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, anche per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di “Tecnico di Laboratorio” profilo di Tecnico delle Arti Visive, Area III – Settore Professionale “supporto specialistico attività di produzione” – CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 sezione AFAM, ripartiti nei seguenti sotto-profili: n. 1 (uno) decorazione/scultura;

n. 1 (uno) grafica/pittura. Scadenza il 17 ottobre. Ingv L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ing) ha indetto un nuovo concorso per collaboratore amministrativo. La selezione pubblica, aperta a diplomati, prevede l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore amministrativo ed è riservato alle categorie protette. Scadenza 16 ottobre 2025. Inoltre, l’Istituto ha pubblicato un ulteriore bando di concorso per tecnologi. Si prevede la copertura di dieci posti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare a varie sedi dell’Ingv in Italia. Per candidarsi c’è tempo fino al 20 ottobre 2025. Approfondimento Concorsi pubblici, dai ministeri fino a Fisco e Inps: requisiti e date

Arma dei Carabinieri Concorso, per titoli, per la nomina di 17 Allievi Carabinieri in qualità di atleti per le esigenze del Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri, 2^ Aliquota – anno 2025. La scadenza è fissata al 24 ottobre.