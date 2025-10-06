Cellulare a scuola? Niente guerre, meglio parlarsi

"La stanza dei figli" di Domenico Barrilà è la rubrica con cui esploreremo insieme la prima parte della vita, la gioventù, la “casa” dei bambini e dei ragazzi, la stessa davanti alla quale noi adulti stazioniamo - non di rado vanamente - alla ricerca di indizi che ci aiutino a trovare una chiave di accesso. Oggi parliamo di divieti - vecchi e nuovi - e di quell'educazione che ha più bisogno di dialogo che di soluzioni definitive