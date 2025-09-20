Cronaca
Ai prof non piace ancora l’IA (e non capiscono quando viene usata)
Da anni il ministero dell’Istruzione incentiva l’uso dell’intelligenza artificiale a scuola (anche se, nel frattempo, vieta i cellulari), ma uno studio del think tank Tortuga e di Yellow Tech fotografa un fraintendimento: quasi tutti gli studenti usano l’IA, ma un terzo dei docenti crede che non sia così. Tra i motivi, anche la scarsa fiducia negli alunni
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi