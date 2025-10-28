Zangrillo: ho conflitto interessi, norma affitti da cambiare

Sugli affitti brevi "ho un conflitto di interessi perché anche io affitto un paio di appartamenti qui a Roma". In ogni caso, la norma nella legge di bilancio va eliminata o cambiata. Lo ha detto il ministro della P.a Paolo Zangrillo a Sky Tg24. Il tema della casa "è nel dna" di Forza Italia, "il nostro impegno è di non aggiungere tasse", ha aggiunto. Riguardo alla proposta di Maurizio Lupi di abbassare le tasse sugli affitti lunghi per favorirne la diffusione, Zangrillo ha sottolineato che "potrebbe essere un'idea".

Zangrillo ha poi parlato degli enti locali. "Negli ultimi vent'anni si è allungato, si è reso ancora più significativo lo spread, la distanza tra le retribuzioni medie dei dipendenti dei ministeri centrali con quelli degli enti locali. Siccome io ritengo che la Pubblica Amministrazione, quella che è il vero frontline della Pubblica Amministrazione verso cittadini e imprese è quella degli enti territoriali, ho chiesto di intervenire ed ho ottenuto un fondo che ci consentirà a questo punto di avviare un percorso che vuole essere come obiettivo quello di ridurre questa distanza".