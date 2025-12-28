L’Etna ha eruttato producendo una densa nube di cenere dai suoi crateri sommitali. Le autorità hanno emesso un avviso di allerta di colore rosso, segnalando un potenziale rischio per gli aerei. I voli all'aeroporto di Catania Fontanarossa hanno continuato a operare senza interruzioni.
Prossimi video
Napoli ragazzo accoltellato, scattano 4 fermi e una denuncia
Cronaca
Eruzione Etna, vulcano produce densa nube di cenere
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 28 dicembre, edizione delle 8
Cronaca
Rassegna stampa, i giornali di domenica 28 dicembre
Cronaca
Yes Weekend 27/12/2025 - Renon
Cronaca
Finanziamenti hamas, chi è Mohammad Announ, architetto e leader proPal
Cronaca
Prato Nevoso, piste affollate consigli per la sicurezza
Cronaca