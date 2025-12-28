Offerte Sky
Eruzione Etna, vulcano produce densa nube di cenere

L’Etna ha eruttato producendo una densa nube di cenere dai suoi crateri sommitali. Le autorità hanno emesso un avviso di allerta di colore rosso, segnalando un potenziale rischio per gli aerei. I voli all'aeroporto di Catania Fontanarossa hanno continuato a operare senza interruzioni.

