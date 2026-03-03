Morte 14enne, 4 compagni sotto indagine per stalking

Quattro compagni di classe di Paolo Mendico, 14 anni, sono finiti sotto indagine per stalking a Latina. Il ragazzo, che si è tolto la vita l’11 settembre 2025, sarebbe stato vittima di insulti e prese in giro ripetute. Le indagini sulle chat e sui dispositivi del giovane saranno decisive per chiarire la tragedia

A Latina quattro compagni di classe di Paolo Mendico, 14 anni, sono indagati per stalking. Il ragazzo si è tolto la vita l’11 settembre 2025, poche ore prima dell’inizio della scuola, e sarebbe stato preso di mira dai coetanei con insulti, offese e soprannomi legati ai suoi capelli biondi, come "Paoletta" e "Nino D’Angelo". Le indagini, condotte dalla Procura per i Minorenni di Roma, si concentrano sulle condotte reiterate dei ragazzi, che avrebbero provocato a Paolo "un perdurante e grave stato di ansia, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita". Parallelamente, la Procura di Cassino procede contro ignoti per istigazione al suicidio. Fondamentali saranno le analisi sui dispositivi elettronici del giovane, sequestrati dai carabinieri, che potrebbero ricostruire le ultime settimane della sua vita. L’inchiesta principale dovrebbe arrivare a conclusione tra fine marzo e aprile.