A Solola, in Guatemala, un autobus ha perso il controllo ed è precipitato per circa 75 metri in un burrone. L’incidente ha provocato almeno 15 morti e 19 feriti. Il veicolo era partito da Città del Guatemala e si stava dirigendo verso San Marcos lungo l'autostrada Interamericana.
Prossimi video
Guatemala, autobus precipita in un burrone:15 morti
Mondo
Maltempo in Usa, voli e treni cancellati per bufera di neve
Mondo
Myanmar al voto per la prima volta dal golpe del 2021
Mondo
Ucraina, oggi incontro Trump-Zelensky su piano pace
Mondo
Zelensky arriva in Canada e incassa 1,8 mld dollari in aiuti
Mondo
Medioriente, lunedì Netanyahu da Trump alla Casa Bianca
Mondo
Nepal, campionato di calcio a dorso di elefanti
Mondo