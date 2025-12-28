Offerte Sky
Guatemala, autobus precipita in un burrone:15 morti

Mondo

A Solola, in Guatemala, un autobus ha perso il controllo ed è precipitato per circa 75 metri in un burrone. L’incidente ha provocato almeno 15 morti e 19 feriti. Il veicolo era partito da Città del Guatemala e si stava dirigendo verso San Marcos lungo l'autostrada Interamericana.

