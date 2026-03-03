Drone mostra fossa comune per vittime di scuola in Iran

Un drone ha ripreso a Minab, nel sud dell’Iran, escavatori al lavoro per preparare nuove fosse dopo l’attacco a una scuola femminile, che secondo i media iraniani ha causato oltre 160 morti. Il raid, avvenuto il 28 febbraio, sarebbe l’episodio più grave dall’inizio degli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Washington ha negato di aver colpito deliberatamente una scuola. L’episodio è stato condannato da UNESCO e da Malala Yousafzai.
