Maltempo in Usa, voli e treni cancellati per bufera di neve

Mondo

Negli Stati Uniti una bufera di neve e ghiaccio si è abbattuta sul Nord-Est del Paese provocando l’interruzione del servizio ferroviario e la cancellazione di migliaia di voli. Le autorità di New York e del New Jersey hanno dichiarato lo stato di emergenza meteorologica e hanno consigliato agli abitanti di non mettersi in viaggio.

