Negli Stati Uniti una bufera di neve e ghiaccio si è abbattuta sul Nord-Est del Paese provocando l’interruzione del servizio ferroviario e la cancellazione di migliaia di voli. Le autorità di New York e del New Jersey hanno dichiarato lo stato di emergenza meteorologica e hanno consigliato agli abitanti di non mettersi in viaggio.
Prossimi video
Maltempo in Usa, voli e treni cancellati per bufera di neve
Mondo
Myanmar al voto per la prima volta dal golpe del 2021
Mondo
Ucraina, oggi incontro Trump-Zelensky su piano pace
Mondo
Zelensky arriva in Canada e incassa 1,8 mld dollari in aiuti
Mondo
Medioriente, lunedì Netanyahu da Trump alla Casa Bianca
Mondo
Nepal, campionato di calcio a dorso di elefanti
Mondo
Cisgiordania, raid dell’esercito israeliano a Qabatiya
Mondo