Brasile, fedeli in processione per onorare San Benedetto

A Braganca, in Brasile, migliaia di fedeli si sono riuniti per onorare San Benedetto in occasione della "Marujada de Sao Benedito", una tradizione religiosa secolare. La festività ha origine nel 1789 quando un gruppo di schiavi neri fondò la Confraternita di Sao Benedito di Bragança.
