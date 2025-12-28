Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Myanmar al voto per la prima volta dal golpe del 2021

Mondo

A Naypyitaw, in Myanmar, gli abitanti si sono recati alle urne per prendere parte alle elezioni generali, le prime da quando un colpo di stato militare ha rovesciato l'ultimo governo nel 2021. Numerosi Paesi hanno però criticato la votazione per l’assenza dalla competizione dei partiti politici anti-giunta.

Prossimi video

Myanmar al voto per la prima volta dal golpe del 2021

Mondo

Ucraina, oggi incontro Trump-Zelensky su piano pace

Mondo

Zelensky arriva in Canada e incassa 1,8 mld dollari in aiuti

Mondo

Medioriente, lunedì Netanyahu da Trump alla Casa Bianca

Mondo

Nepal, campionato di calcio a dorso di elefanti

Mondo

Cisgiordania, raid dell’esercito israeliano a Qabatiya

Mondo