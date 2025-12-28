A Naypyitaw, in Myanmar, gli abitanti si sono recati alle urne per prendere parte alle elezioni generali, le prime da quando un colpo di stato militare ha rovesciato l'ultimo governo nel 2021. Numerosi Paesi hanno però criticato la votazione per l’assenza dalla competizione dei partiti politici anti-giunta.
Myanmar al voto per la prima volta dal golpe del 2021
