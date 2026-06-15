Maturità 2026, le possibili tracce della prima prova di italiano

Introduzione
L'esame di Maturità 2026 si avvicina e per oltre mezzo milione di studenti italiani manca sempre meno tempo per prepararsi. Tra date da segnare sul calendario, modalità di svolgimento delle prove e possibili argomenti delle tracce, cresce l'attenzione verso questo primo appuntamento, comune a tutti gli indirizzi scolastici. Ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
Quando inizia la Maturità 2026
L'Esame di Stato prenderà il via mercoledì 18 giugno alle ore 8:30 con la prima prova scritta di italiano. A essere coinvolti saranno 527.607 studenti, di cui 513.479 candidati interni e 14.128 esterni. Le commissioni saranno complessivamente 13.989, distribuite in 27.884 classi. La maggior parte dei maturandi proviene dai licei, con 273.854 studenti, seguiti dagli istituti tecnici (167.136) e dagli istituti professionali (86.617). La prova di italiano sarà identica per tutti gli indirizzi e metterà a disposizione sette tracce tra cui scegliere. Gli studenti avranno sei ore di tempo per completare l'elaborato e non potranno lasciare l'istituto prima che siano trascorse tre ore dall'inizio dell'esame. Il giorno successivo, il 19 giugno, si svolgerà la seconda prova scritta, diversa a seconda dell'indirizzo di studi frequentato. Seguirà poi il colloquio orale, che potrà iniziare soltanto dopo almeno due giorni dalla conclusione delle prove scritte e avrà una durata indicativa compresa tra 40 e 60 minuti.
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Come sono suddivise le tracce della prima prova
Anche quest'anno il tema d'italiano prevederà sette tracce predisposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, che saranno trasmesse agli istituti attraverso i plichi telematici e saranno ripartite in tre diverse tipologie:
- La Tipologia A, dedicata all'analisi e interpretazione di un testo letterario, prevede due tracce: una basata su un brano in prosa e una su un componimento poetico. I testi saranno scelti tra opere di autori italiani vissuti dall'Unità d'Italia fino all'epoca contemporanea. Ai candidati verrà richiesto di comprendere il testo, analizzarne gli aspetti stilistici e contenutistici e sviluppare una riflessione personale collegandola eventualmente ad altre opere e autori;
- La Tipologia B riguarda invece il testo argomentativo e comprende tre tracce. Generalmente è accompagnata da documenti, articoli o estratti da saggi sui quali costruire una riflessione strutturata. Lo studente dovrà sostenere una tesi attraverso argomentazioni coerenti e confutare eventuali posizioni contrarie. Dal 2024 una delle tre tracce di questa sezione è obbligatoriamente dedicata alla storia;
- Infine, la Tipologia C comprende due tracce di attualità. Gli argomenti vengono selezionati tra i temi più rilevanti del dibattito culturale e sociale contemporaneo. In questo caso i maturandi sono chiamati a esprimere una riflessione critica facendo riferimento sia ai documenti forniti dal Ministero sia alle conoscenze acquisite attraverso lo studio, la lettura, l'informazione e l'esperienza personale.
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Quali potrebbero essere i temi della Maturità 2026
In questi ultimi giorni c'è molta attenzione anche agli argomenti che potrebbero comparire nelle tracce predisposte dal Ministero per la Maturità 2026. Uno di questi è l'intelligenza artificiale, tema centrale del dibattito contemporaneo per le sue ricadute sulla creatività, sull'innovazione e sul mondo del lavoro. Si tratta di un argomento particolarmente adatto alla tipologia del testo argomentativo, poiché consente di affrontare questioni etiche, sociali ed economiche di grande attualità. Altre ipotesi riguardano la situazione geopolitica internazionale, segnata da conflitti e tensioni globali, e la transizione ecologica, considerata una delle sfide più importanti dei prossimi decenni. Non sono da escludere anche temi legati all'identità digitale, all'uso dei social network e all'impatto delle nuove tecnologie sulle relazioni sociali, sullo studio e sul mondo del lavoro. Tra gli altri argomenti ritenuti plausibili figurano inoltre il disagio giovanile, la violenza sulle donne, la parità di genere e il peso femminile nelle discipline STEM (con particolare riferimento all'astrofisica Margherita Hack), le aspettative della Generazione Z e il tema della pace.
Gli anniversari da ricordare
Per quanto riguarda l'analisi del testo e gli spunti di carattere storico-culturale, potrebbero trovare spazio alcuni importanti anniversari che ricorrono nel 2026. Tra questi figurano il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, i 150 anni dalla nascita di Filippo Tommaso Marinetti e il centenario della nascita di Dario Fo e Giangiacomo Feltrinelli. Non va esclusa nemmeno una possibile attenzione a Luigi Pirandello, di cui quest’anno ricorrono i 90 anni dalla sua morte e i 100 dalla pubblicazione di Uno, nessuno e centomila, così come a Grazia Deledda, che cento anni fa vinse il Premio Nobel per la Letteratura.
Sul fronte storico e civile si ricordano invece gli 80 anni del referendum istituzionale del 1946 e della nascita della Repubblica Italiana; i 40 anni dal disastro nucleare di Chernobyl; i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre; gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi e i 40 anni dall’avvio del Maxiprocesso di Palermo, simbolo della lotta a Cosa Nostra.
Il tototema secondo l'IA
Le possibili tracce della maturità sono state chieste anche all'IA: sul tema ChatGPT, Gemini e Claude AI hanno individuato proprio nell'intelligenza artificiale il tema più accreditato per una traccia di attualità. Secondo tutte e tre, infatti, il Ministero potrebbe proporre una riflessione sul rapporto tra giovani, social network e strumenti di IA generativa. Tra le altre ipotesi ricorrono la situazione geopolitica internazionale e la transizione energetica. Potrebbero non mancare poi temi legati al disagio giovanile, alla salute mentale e al concetto di cittadinanza attiva, anche alla luce dell'80° anniversario della Repubblica Italiana e del referendum istituzionale del 1946.
Il tototema secondo gli studenti
Secondo gli studenti, invece, in base a un sondaggio realizzato da Skuola.net nelle scorse settimane, i candidati più accreditati per l'analisi del testo della prima prova sarebbero Giovanni Verga e Giovanni Pascoli. Tra i prosatori dell'Ottocento, Verga guida infatti le preferenze con il 31% delle indicazioni, davanti a Gabriele D'Annunzio fermo al 25%, mentre Alessandro Manzoni si attesta attorno al 15%. In crescita anche Carlo Collodi, indicato dal 10% degli intervistati. Sul fronte della poesia ottocentesca, Pascoli resta il nome più quotato con il 21% delle preferenze, seguito da Giacomo Leopardi al 19%. Per il Novecento, invece, il favorito sarebbe Luigi Pirandello, scelto dal 20% degli studenti. Tra gli altri autori più citati figurano inoltre Italo Svevo (15%), Italo Calvino (12%), Primo Levi (11%), Giuseppe Ungaretti (20%) ed Eugenio Montale (18%).
Come prepararsi alla Maturità 2026
Per arrivare preparati all'appuntamento con il tema d'italiano, gli studenti possono consultare le tracce delle precedenti edizioni dell'esame attraverso il motore di ricerca messo a disposizione dal Ministero. Lo strumento consente di accedere agli elaborati degli anni passati, scaricabili in formato PDF o Word, e di esercitarsi con prove molto simili a quelle che potrebbero essere proposte all'Esame di Stato.
Quanto vale il tema d'italiano nel voto finale
La prima prova scritta contribuisce in maniera significativa al risultato conclusivo della Maturità 2026. Il tema d'italiano può infatti valere fino a 20 punti, che si aggiungono ai 20 punti della seconda prova scritta e ai 20 punti attribuibili al colloquio orale. A questi si sommano inoltre i crediti scolastici maturati nel corso dell'ultimo triennio. Il punteggio finale dell'Esame di Stato è espresso in centesimi: il massimo conseguibile è 100, mentre la soglia minima per il superamento dell'esame è fissata a 60 punti.
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