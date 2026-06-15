Maturità 2026, le possibili tracce della prima prova di italiano

L'Esame di Stato prenderà il via mercoledì 18 giugno alle ore 8:30 con la prima prova scritta di italiano. A essere coinvolti saranno 527.607 studenti, di cui 513.479 candidati interni e 14.128 esterni. Le commissioni saranno complessivamente 13.989, distribuite in 27.884 classi. La maggior parte dei maturandi proviene dai licei, con 273.854 studenti, seguiti dagli istituti tecnici (167.136) e dagli istituti professionali (86.617). La prova di italiano sarà identica per tutti gli indirizzi e metterà a disposizione sette tracce tra cui scegliere. Gli studenti avranno sei ore di tempo per completare l'elaborato e non potranno lasciare l'istituto prima che siano trascorse tre ore dall'inizio dell'esame. Il giorno successivo, il 19 giugno, si svolgerà la seconda prova scritta, diversa a seconda dell'indirizzo di studi frequentato. Seguirà poi il colloquio orale, che potrà iniziare soltanto dopo almeno due giorni dalla conclusione delle prove scritte e avrà una durata indicativa compresa tra 40 e 60 minuti.

Per approfondire: Nuova Maturità al via, in archivio l'esame di Stato: ecco cosa cambia