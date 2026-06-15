Maturità 2026, il trend social #studywithme diventa virale

Il fenomeno ha rivoluzionato il modo di apprendere, grazie a live di studio condiviso dove ragazzi e ragazze imparano a concentrarsi insieme, sentendosi meno soli. Il trend abbatte inoltre lo stress pre-esame e funge da bolla virtuale per scambiarsi consigli e messaggi di incoraggiamento

Si tratta di aule studio virtuali dove si studia "insieme" al creator

I social network, la distrazione per eccellenza, diventano ora la soluzione per smettere di procrastinare e prepararsi al meglio per l'esame di Stato. Negli ultimi mesi, su TikTok si è infatti diffuso il trend "Study with me", rivoluzionando l'approccio allo studio di moltissimi ragazzi. Si tratta di live di studio condiviso per non distrarsi e vincere l'ansia pre-esame. Il fenomeno era nato su piattaforme come YouTube e Twitch, per poi approdare su TikTok, dove grazie a un formato più coinvolgente e virale ha trovato una diffusione enorme tra giovani di tutte le età. Il format prevede l'avvio di una trasmissione in diretta con un'inquadratura della propria scrivania, oltre ai libri o al tablet con cui si studia. Nessun dialogo particolare o intrattenimento, perchè vigono il silenzio e lo studio. Chi è interessato, si sintonizza sulla live per studiare "insieme" al creator, partecipando a una sorta di aula studio virtuale.