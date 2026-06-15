Maturità 2026, il trend social #studywithme diventa virale

Maturità 2026, il trend "Study with me" diventa virale con live social per non distrarsiTecnologia
Il fenomeno ha rivoluzionato il modo di apprendere, grazie a live di studio condiviso dove ragazzi e ragazze imparano a concentrarsi insieme, sentendosi meno soli. Il trend abbatte inoltre lo stress pre-esame e funge da bolla virtuale per scambiarsi consigli e messaggi di incoraggiamento
I maturandi 2026 hanno trovato una soluzione in pieno stile Gen Z per combattere i problemi di concentrazione nello studio. Con il trend social "Study with me", ragazzi e ragazze si riprendono mentre ripassano la Divina Commedia o la Seconda guerra mondiale, stimolati dalla registrazione in corso a mantenere alta l'attenzione senza distrarsi.
Si tratta di aule studio virtuali dove si studia "insieme" al creator
I social network, la distrazione per eccellenza, diventano ora la soluzione per smettere di procrastinare e prepararsi al meglio per l'esame di Stato. Negli ultimi mesi, su TikTok si è infatti diffuso il trend "Study with me", rivoluzionando l'approccio allo studio di moltissimi ragazzi. Si tratta di live di studio condiviso per non distrarsi e vincere l'ansia pre-esame. Il fenomeno era nato su piattaforme come YouTube e Twitch, per poi approdare su TikTok, dove grazie a un formato più coinvolgente e virale ha trovato una diffusione enorme tra giovani di tutte le età. Il format prevede l'avvio di una trasmissione in diretta con un'inquadratura della propria scrivania, oltre ai libri o al tablet con cui si studia. Nessun dialogo particolare o intrattenimento, perchè vigono il silenzio e lo studio. Chi è interessato, si sintonizza sulla live per studiare "insieme" al creator, partecipando a una sorta di aula studio virtuale.
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Il trend abbatte lo stress pre-esame alimentato dall'isolamento
Come spesso avviene sulla piattaforma, l'estetica ha giocato un ruolo fondamentale nel successo del trend. Gli ambienti dove prendono forma le live di studio condiviso sono infatti ordinati e illuminati con luci calde e articoli di cancelleria disposti in perfetto ordine geometrico. A cui si aggiunge un contesto sonoro pensato per indurre il relax, come il rumore della pioggia o la musica classica, e romanticizzare l'apprendimento. Il dovere di studiare diventa così un rituale aesthetic che allontana lo stress. Infatti, studiando virtualmente con altre persone, si allevia anche la paura di non farcela, alimentata dal senso di isolamento che si genera quando ci si chiude da soli in camera. Uno dei segreti del successo di questo format è infatti la creazione un'empatia silenziosa, che funge da antidoto contro il panico da prestazione. Inoltre, ragazze e ragazzi si scambiano così consigli, messaggi di incoraggiamento e strategie per gestire materie o argomenti complessi.