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Cronaca

Maturità, l’esperto: “I progetti dei genitori distruggono i figli”

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

“Il modo più certo per distruggere un figlio è avere un progetto su di lui, trasformare il nostro desiderio nella sua camicia di forza. Certo, è fondamentale l’impegno a scuola, ma è importante anche quello che avverrà dopo. E bisogna avere fede nel fatto che troveranno la direzione del proprio volo”. L’esame di maturità è alle porte: come fanno i genitori a supportare ragazzi e ragazze in questo momento di passaggio rituale? L’intervista di Sky Tg24 Insider allo psicopedagogista Stefano Rossi

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