Maturità, l’esperto: “I progetti dei genitori distruggono i figli”

“Il modo più certo per distruggere un figlio è avere un progetto su di lui, trasformare il nostro desiderio nella sua camicia di forza. Certo, è fondamentale l’impegno a scuola, ma è importante anche quello che avverrà dopo. E bisogna avere fede nel fatto che troveranno la direzione del proprio volo”. L’esame di maturità è alle porte: come fanno i genitori a supportare ragazzi e ragazze in questo momento di passaggio rituale? L’intervista di Sky Tg24 Insider allo psicopedagogista Stefano Rossi