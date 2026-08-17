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Economia

L’IA & Wall Street guardando all'autunno: a che punto siamo

Mariangela Pira

Mariangela Pira
©Getty

L’intelligenza artificiale resta al centro dei mercati, ma a Wall Street i dubbi sui giganteschi investimenti non sono finiti. Le trimestrali indicano però che la monetizzazione procede: Microsoft e Amazon convincono, Meta e Apple meno. A settembre sarà caccia ai titoli migliori

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