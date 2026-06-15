Matura anche l’Ai: per i maturandi non è più "via facile" anti-studio

A quattro giorni dall’inizio della prima prova, secondo l’Osservatorio Maturità 2026 di ScuolaZoo, il 69% dei maturandi si affida all’IA per prepararsi all’esame, soprattutto per riassunti e mappe concettuali. Per Cinzia Marzo, Media director di ScuolaZoo, le nuove tecnologie non sono di per sé peggiorative o migliorative dell’apprendimento: possono favorirlo se affiancano lo studio e il pensiero critico senza sostituirli