Allarme del ministero per la carota giocattolo: contiene amianto

Introduzione

È un gioco per bambini con una forma apparentemente innocua, una sorta di squishy. ma il contenuto ha fatto scattare un'allerta a livello nazionale. All'interno della carota giocattolo c'è sabbia contaminata con tremolite, una forma di amianto. Il prodotto è stato segnalato attraverso il sistema europeo Safety Gate e il ministero della Salute ha trasmesso la comunicazione alle autorità sanitarie, chiedendo di prestare attenzione anche alla possibilità che il giocattolo sia stato acquistato da scuole, asili nido e altre strutture per l'infanzia. La circolare (CLICCA QUI PER LEGGERLA) è stata quindi fatta arrivare sul territorio e diversi Comuni hanno pubblicato l'avviso rivolto a famiglie e strutture. Ecco quel che c'è da sapere.