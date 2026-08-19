Allarme del ministero per la carota giocattolo: contiene amianto

Introduzione
È un gioco per bambini con una forma apparentemente innocua, una sorta di squishy. ma il contenuto ha fatto scattare un'allerta a livello nazionale. All'interno della carota giocattolo c'è sabbia contaminata con tremolite, una forma di amianto. Il prodotto è stato segnalato attraverso il sistema europeo Safety Gate e il ministero della Salute ha trasmesso la comunicazione alle autorità sanitarie, chiedendo di prestare attenzione anche alla possibilità che il giocattolo sia stato acquistato da scuole, asili nido e altre strutture per l'infanzia. La circolare (CLICCA QUI PER LEGGERLA) è stata quindi fatta arrivare sul territorio e diversi Comuni hanno pubblicato l'avviso rivolto a famiglie e strutture. Ecco quel che c'è da sapere.
Quello che devi sapere
Qual è il giocattolo pericoloso finito sotto osservazione
Il prodotto segnalato è un giocattolo elastico a forma di carota, di colore arancione, lungo circa 17 centimetri e riempito di sabbia. È pensato per essere tirato e deformato, proprio come altri giochi antistress ed elastici. La notifica europea lo identifica con precisione: marca Trendhaus, modello 967176, lotto 2025 = CH33287 e codice a barre 4032722967176. Il Paese di origine indicato è la Cina.
Quanti giocattoli sono coinvolti
La notifica Safety Gate riguarda 30.024 pezzi. Tra le destinazioni commerciali indicate figura anche l'Italia, ma nella comunicazione ministeriale non risultano identificati i distributori italiani. Questo significa che le autorità non possono limitare l'attenzione a una singola catena commerciale: il giocattolo potrebbe essere arrivato ai consumatori anche attraverso marketplace online.
Perché è scattata l'allerta
Il problema è nella sabbia contenuta all'interno del giocattolo. Le analisi hanno rilevato tremolite, un minerale appartenente alla famiglia dell'amianto. La notifica europea classifica il prodotto come a rischio serio e lo considera non conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea sulla sicurezza dei giocattoli.
Il rischio aumenta se il giocattolo si rompe
Il punto centrale dell'allerta è la possibile fuoriuscita della sabbia contaminata. Il giocattolo, essendo elastico e deformabile, può rompersi e liberare il materiale contenuto al suo interno. È proprio in questo scenario che le autorità segnalano il rischio legato all'inalazione delle fibre. Per questo la raccomandazione è di non manipolare inutilmente il prodotto e soprattutto di non aprirlo per verificare cosa ci sia dentro.
Come riconoscere il giocattolo pericoloso
Non basta che un giocattolo abbia la forma di una carota o sia riempito di sabbia per considerarlo automaticamente coinvolto nell'allerta. Occorre verificare i dati identificativi. Il prodotto segnalato è Trendhaus, modello 967176, con lotto 2025 = CH33287 e barcode 4032722967176. La segnalazione riguarda dunque quello specifico prodotto e non, genericamente, tutti i giocattoli simili presenti sul mercato.
Cosa deve fare chi lo ha in casa
Se il giocattolo corrisponde a quello indicato nell'allerta, la prima cosa da fare è smettere immediatamente di utilizzarlo e impedirne l'uso ai bambini. Non bisogna aprirlo, tagliarlo, bucarlo o cercare di svuotarlo. Anche le modalità di riconsegna o smaltimento non vanno improvvisate: il ministero ha chiesto alle autorità territoriali di fornire indicazioni ai consumatori proprio su questo aspetto. Quindi se per caso si ha in casa questo giocattolo è consigliabile rivolgersi immediatamente al proprio pediatra o al Comune di residenza.
E se il giocattolo si è già rotto?
La situazione cambia se la sabbia è fuoriuscita. In questo caso è importante non spazzarla e non utilizzare un normale aspirapolvere, evitando di disperdere ulteriormente il materiale. L'area dovrebbe essere tenuta lontana da bambini e altre persone e occorre rivolgersi alla ASL/ATS territorialmente competente, segnalando che si tratta del prodotto oggetto della notifica Safety Gate SR/01963/26. Le successive operazioni devono essere effettuate seguendo le indicazioni delle autorità competenti.
L'allerta riguarda anche scuole e asili
Il ministero ha richiamato esplicitamente l'attenzione sulle strutture destinate all'infanzia, comprese scuole e asili nido. Il giocattolo potrebbe infatti essere stato acquistato non soltanto da famiglie, ma anche da strutture educative e private. Per questo l'invito è a controllare i giochi presenti negli spazi per bambini e, in particolare, quelli acquistati nel periodo compatibile con la commercializzazione del prodotto.
Attenzione anche ai giocattoli simili
La presenza di questo prodotto sul mercato non significa che tutti i giocattoli elastici riempiti di sabbia siano contaminati da amianto. La circolare ministeriale, tuttavia, invita le autorità a valutare, in caso di ritrovamento di articoli similari, la possibilità di sottoporli ad analisi presso i competenti Centri Regionali Amianto. È quindi importante distinguere tra il prodotto già identificato dalla notifica e altri articoli che, pur potendo apparire simili, non sono automaticamente coinvolti.
Perché l'allerta è stata diffusa in tutta Italia
La segnalazione è partita dal sistema europeo Safety Gate ed è stata trasmessa dal ministero della Salute alle autorità sanitarie territoriali. La comunicazione richiama espressamente la possibile presenza del prodotto presso consumatori e strutture per l'infanzia e chiede di valutare le modalità per informare il pubblico sulle procedure di riconsegna e smaltimento. Da qui la diffusione dell'avviso sul territorio: diversi Comuni lo hanno pubblicato sui propri siti per raggiungere direttamente famiglie, scuole, asili e altre strutture.