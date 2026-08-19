Allarme del ministero per la carota giocattolo: contiene amianto

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Allarme del ministero per la carota giocattolo: contiene sabbia con amianto

Cronaca

Introduzione

È un gioco per bambini con una forma apparentemente innocua, una sorta di squishy. ma il contenuto ha fatto scattare un'allerta a livello nazionale. All'interno della carota giocattolo c'è sabbia contaminata con tremolite, una forma di amianto. Il prodotto è stato segnalato attraverso il sistema europeo Safety Gate e il ministero della Salute ha trasmesso la comunicazione alle autorità sanitarie, chiedendo di prestare attenzione anche alla possibilità che il giocattolo sia stato acquistato da scuole, asili nido e altre strutture per l'infanzia. La circolare (CLICCA QUI PER LEGGERLA) è stata quindi fatta arrivare sul territorio e diversi Comuni hanno pubblicato l'avviso rivolto a famiglie e strutture. Ecco quel che c'è da sapere.

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Quello che devi sapere

Qual è il giocattolo pericoloso finito sotto osservazione

Il prodotto segnalato è un giocattolo elastico a forma di carota, di colore arancione, lungo circa 17 centimetri e riempito di sabbia. È pensato per essere tirato e deformato, proprio come altri giochi antistress ed elastici. La notifica europea lo identifica con precisione: marca Trendhaus, modello 967176, lotto 2025 = CH33287 e codice a barre 4032722967176. Il Paese di origine indicato è la Cina.

La carota giocattolo per la quale è scattata l'allerta
La carota giocattolo per la quale è scattata l'allerta - EU Safety Gate
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Quanti giocattoli sono coinvolti

La notifica Safety Gate riguarda 30.024 pezzi. Tra le destinazioni commerciali indicate figura anche l'Italia, ma nella comunicazione ministeriale non risultano identificati i distributori italiani. Questo significa che le autorità non possono limitare l'attenzione a una singola catena commerciale: il giocattolo potrebbe essere arrivato ai consumatori anche attraverso marketplace online.

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Perché è scattata l'allerta

Il problema è nella sabbia contenuta all'interno del giocattolo. Le analisi hanno rilevato tremolite, un minerale appartenente alla famiglia dell'amianto. La notifica europea classifica il prodotto come a rischio serio e lo considera non conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea sulla sicurezza dei giocattoli.

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Il rischio aumenta se il giocattolo si rompe

Il punto centrale dell'allerta è la possibile fuoriuscita della sabbia contaminata. Il giocattolo, essendo elastico e deformabile, può rompersi e liberare il materiale contenuto al suo interno. È proprio in questo scenario che le autorità segnalano il rischio legato all'inalazione delle fibre. Per questo la raccomandazione è di non manipolare inutilmente il prodotto e soprattutto di non aprirlo per verificare cosa ci sia dentro.

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Come riconoscere il giocattolo pericoloso

Non basta che un giocattolo abbia la forma di una carota o sia riempito di sabbia per considerarlo automaticamente coinvolto nell'allerta. Occorre verificare i dati identificativi. Il prodotto segnalato è Trendhaus, modello 967176, con lotto 2025 = CH33287 e barcode 4032722967176. La segnalazione riguarda dunque quello specifico prodotto e non, genericamente, tutti i giocattoli simili presenti sul mercato.

 

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Cosa deve fare chi lo ha in casa

Se il giocattolo corrisponde a quello indicato nell'allerta, la prima cosa da fare è smettere immediatamente di utilizzarlo e impedirne l'uso ai bambini. Non bisogna aprirlo, tagliarlo, bucarlo o cercare di svuotarlo. Anche le modalità di riconsegna o smaltimento non vanno improvvisate: il ministero ha chiesto alle autorità territoriali di fornire indicazioni ai consumatori proprio su questo aspetto. Quindi se per caso si ha in casa questo giocattolo è consigliabile rivolgersi immediatamente al proprio pediatra o al Comune di residenza.

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E se il giocattolo si è già rotto?

La situazione cambia se la sabbia è fuoriuscita. In questo caso è importante non spazzarla e non utilizzare un normale aspirapolvere, evitando di disperdere ulteriormente il materiale. L'area dovrebbe essere tenuta lontana da bambini e altre persone e occorre rivolgersi alla ASL/ATS territorialmente competente, segnalando che si tratta del prodotto oggetto della notifica Safety Gate SR/01963/26. Le successive operazioni devono essere effettuate seguendo le indicazioni delle autorità competenti.

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L'allerta riguarda anche scuole e asili

Il ministero ha richiamato esplicitamente l'attenzione sulle strutture destinate all'infanzia, comprese scuole e asili nido. Il giocattolo potrebbe infatti essere stato acquistato non soltanto da famiglie, ma anche da strutture educative e private. Per questo l'invito è a controllare i giochi presenti negli spazi per bambini e, in particolare, quelli acquistati nel periodo compatibile con la commercializzazione del prodotto.

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Attenzione anche ai giocattoli simili

La presenza di questo prodotto sul mercato non significa che tutti i giocattoli elastici riempiti di sabbia siano contaminati da amianto. La circolare ministeriale, tuttavia, invita le autorità a valutare, in caso di ritrovamento di articoli similari, la possibilità di sottoporli ad analisi presso i competenti Centri Regionali Amianto. È quindi importante distinguere tra il prodotto già identificato dalla notifica e altri articoli che, pur potendo apparire simili, non sono automaticamente coinvolti.

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Perché l'allerta è stata diffusa in tutta Italia

La segnalazione è partita dal sistema europeo Safety Gate ed è stata trasmessa dal ministero della Salute alle autorità sanitarie territoriali. La comunicazione richiama espressamente la possibile presenza del prodotto presso consumatori e strutture per l'infanzia e chiede di valutare le modalità per informare il pubblico sulle procedure di riconsegna e smaltimento. Da qui la diffusione dell'avviso sul territorio: diversi Comuni lo hanno pubblicato sui propri siti per raggiungere direttamente famiglie, scuole, asili e altre strutture.

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