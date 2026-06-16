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Maturità 2026, i vip alla prova degli esami, da Blanco a Mimì di X Factor. FOTO

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Il 18 giugno inizia la maturità e tra gli oltre 500mila studenti chiamati alla prima prova ci sono anche volti notissimi della musica, della tv, dello sport e dei social. Da Blanco, che ha scelto di tornare sui banchi a 23 anni dopo il successo sanremese, alla vincitrice di X Factor Mimì Caruso, passando per l'attore Andrea Arru e una schiera di creator seguitissimi su TikTok e Instagram: ecco chi sono i vip alle prese con l'esame di Stato

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