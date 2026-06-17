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Pupo affronta la maturità insieme a mezzo milione di studenti

Spettacolo
©Ansa

Alle prese con la prima prova c'è anche un volto amatissimo della musica italiana. Una scelta nata dal desiderio di chiudere un percorso lasciato in sospeso e mettersi ancora una volta alla prova

Tra i 527.747 studenti chiamati ad affrontare la prima prova dell'esame di maturità c'è anche Pupo. Il cantautore, all'anagrafe Enzo Ghinazzi, ha deciso di tornare a studiare a 70 anni e di conseguire il diploma presso l'Istituto Minerva di Roma, recuperando un percorso scolastico interrotto quando aveva appena 16 anni, dopo aver lasciato il liceo scientifico per inseguire il sogno della musica.

Tornare tra i banchi di scuola a 70 anni

Alla vigilia dell'esame, l'artista ha spiegato che il diploma rappresenta soprattutto una sfida personale. "So che dal punto di vista pratico non cambierà la mia vita, ma servirà ad accrescere la fiducia in me stesso e la mia autostima", ha raccontato. Per Pupo si tratta di un nuovo traguardo da raggiungere, spinto dalla volontà di continuare a mettersi in gioco e cercare nuovi obiettivi, "finché la campana non suonerà".

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Il 18 giugno inizia la maturità e tra gli oltre 500mila studenti chiamati alla prima prova ci sono anche volti notissimi della musica, della tv, dello sport e dei social. Da Blanco, che ha scelto di tornare sui banchi a 23 anni dopo il successo sanremese, alla vincitrice di X Factor Mimì Caruso, passando per l'attore Andrea Arru e una schiera di creator seguitissimi su TikTok e Instagram: ecco chi sono i vip alle prese con l'esame di Stato

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