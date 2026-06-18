Frank Furedi, chi è l'autore del saggio "I confini contano" all'esame di Maturità 2026Cronaca
Un testo che invita i maturandi a riflettere sul valore dei confini in un'epoca dominata dalla fluidità globale. La biografia e il pensiero del sociologo offrono una lettura critica dell'assenza di limiti nella società contemporanea
Il Ministero dell'Istruzione ha sorpreso i maturandi proponendo, tra le tracce del testo argomentativo della prima prova della maturità 2026, il saggio provocatorio del sociologo Frank Furedi, I confini contano. Perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Una scelta che invita a interrogarsi sul valore dei limiti in un'epoca dominata dall'idea di fluidità globale, spingendo gli studenti a misurarsi con un pensiero controcorrente rispetto al mainstream contemporaneo. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)
Radici e carriera
Nato a Budapest nel 1947, Furedi incarna nella propria biografia la complessità della storia europea del Novecento. La sua famiglia lasciò l'Ungheria dopo la rivoluzione del 1956, trovando rifugio prima in Canada e poi nel Regno Unito, dove il sociologo ha costruito la sua carriera fino a diventare Professore Emerito di Sociologia all'Università del Kent. Il suo percorso di migrante politico si intreccia con le riflessioni sul valore delle frontiere, offrendo uno sguardo privo di retorica e radicato nella storia.
Il teorico della "cultura della paura"
Prima di concentrarsi sul tema dei confini, Furedi si è imposto nel dibattito internazionale per i suoi studi sulla percezione del rischio. Nei suoi lavori più noti, come Cultura della paura, sostiene che le società occidentali siano ossessionate dall'eliminazione di ogni pericolo, generando cittadini più fragili e dipendenti dal controllo statale. Un'idea che ritorna anche nella traccia d'esame: l'assenza di limiti chiari non produce libertà, ma disorientamento.
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Un intellettuale fuori dagli schemi politici
La traiettoria politica di Furedi sfugge alle categorie tradizionali. Negli anni Settanta e Ottanta fu tra i fondatori del Revolutionary Communist Party britannico, per poi approdare a una critica severa del progressismo moderno, della cancel culture e dell'infantilizzazione degli studenti nelle università. Oggi collabora con think tank e riviste internazionali, venendo spesso descritto come un libertario di destra o un pensatore tradizionalista, anche se lui respinge preferendo presentarsi come difensore dell'umanesimo classico e della ragione.
"I confini contano"
Il saggio scelto dal Ministero sintetizza il nucleo del pensiero di Furedi. In un mondo che celebra la fluidità assoluta, il sociologo rivendica la necessità dei confini: geografici per proteggere la democrazia, generazionali per consentire agli adulti di educare i giovani, morali per distinguere il bene dal male. Una provocazione totale che ha costretto i maturandi a confrontarsi con un'idea di limite inteso come condizione dell'identità e della sicurezza collettiva.