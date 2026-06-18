Un testo che invita i maturandi a riflettere sul valore dei confini in un'epoca dominata dalla fluidità globale. La biografia e il pensiero del sociologo offrono una lettura critica dell'assenza di limiti nella società contemporanea ascolta articolo

Il Ministero dell'Istruzione ha sorpreso i maturandi proponendo, tra le tracce del testo argomentativo della prima prova della maturità 2026, il saggio provocatorio del sociologo Frank Furedi, I confini contano. Perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Una scelta che invita a interrogarsi sul valore dei limiti in un'epoca dominata dall'idea di fluidità globale, spingendo gli studenti a misurarsi con un pensiero controcorrente rispetto al mainstream contemporaneo. (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Radici e carriera Nato a Budapest nel 1947, Furedi incarna nella propria biografia la complessità della storia europea del Novecento. La sua famiglia lasciò l'Ungheria dopo la rivoluzione del 1956, trovando rifugio prima in Canada e poi nel Regno Unito, dove il sociologo ha costruito la sua carriera fino a diventare Professore Emerito di Sociologia all'Università del Kent. Il suo percorso di migrante politico si intreccia con le riflessioni sul valore delle frontiere, offrendo uno sguardo privo di retorica e radicato nella storia.

Il teorico della "cultura della paura" Prima di concentrarsi sul tema dei confini, Furedi si è imposto nel dibattito internazionale per i suoi studi sulla percezione del rischio. Nei suoi lavori più noti, come Cultura della paura, sostiene che le società occidentali siano ossessionate dall'eliminazione di ogni pericolo, generando cittadini più fragili e dipendenti dal controllo statale. Un'idea che ritorna anche nella traccia d'esame: l'assenza di limiti chiari non produce libertà, ma disorientamento. Potrebbe interessarti Maturità, Meloni: “In bocca al lupo a tutti i maturandi"

Un intellettuale fuori dagli schemi politici La traiettoria politica di Furedi sfugge alle categorie tradizionali. Negli anni Settanta e Ottanta fu tra i fondatori del Revolutionary Communist Party britannico, per poi approdare a una critica severa del progressismo moderno, della cancel culture e dell'infantilizzazione degli studenti nelle università. Oggi collabora con think tank e riviste internazionali, venendo spesso descritto come un libertario di destra o un pensatore tradizionalista, anche se lui respinge preferendo presentarsi come difensore dell'umanesimo classico e della ragione.