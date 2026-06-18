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Maturità, Meloni: "In bocca al lupo a tutti i maturandi, dimostrate quello che siete”

Politica

"Dimostrate quello che siete" dice la premier in un video messaggio ai maturandi. "Questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita"

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"Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio sui social in occasione dell'inizio degli esami di Maturità.

Meloni: "Vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi"

"Questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita, nella quale alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi, il valore che siete in grado di dimostrare. Quel valore si chiama determinazione, si chiama disponibilità al sacrificio, si chiama coraggio, si chiama umanità. Tirate fuori questo e non avrete nessun problema, in bocca al lupo", ha aggiunto Meloni.

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