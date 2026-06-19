Seconda prova scritta stamattina per gli oltre 527mila maturandi. Si inizia alle 8,30 e gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio.La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo: ad esempio, 4 ore al liceo classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su tre giorni per l'artistico. Le tracce sono specifiche per ogni indirizzo e riguardano le materie caratterizzanti; sono state selezionate dal ministero e rese note a fine gennaio. Queste alcune delle discipline della prova: Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Scienze umane al Liceo delle Scienze umane; Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing"; Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Turismo"; Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio".