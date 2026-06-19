Dopo la prima prova di italiano, oggi i maturandi si trovano ad affrontare la seconda prova con le materie di indirizzo: la versione di latino per il Classico, matematica per lo Scientifico e Lingua per il Linguistico. Ieri gli studenti si sono confrontati con tracce “di grande attualità”, secondo il ministro Valditara
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Dopo la prima prova di italiano, oggi i maturandi si trovano ad affrontare la seconda prova con le materie di indirizzo: la versione di latino per il Classico, matematica per lo Scientifico e Lingua per il Linguistico. Ieri gli studenti si sono confrontati con tracce “di grande attualità”, secondo il ministro Valditara. Tra i temi una poesia di Cesare Pavese sull'amore mancato, un testo tratto dal libro di Mario Calabresi “Svegliarsi all’alba, il discorso di Saragat all'Assemblea costituente, la necessità di “confini” del controverso filosofo Furedi e poi Brancati, l'Incanto di Husmann e il racconto della scienza di Bianucci.
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Oggi alle 8,30 al via la seconda prova scritta
Seconda prova scritta stamattina per gli oltre 527mila maturandi. Si inizia alle 8,30 e gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio.La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo: ad esempio, 4 ore al liceo classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su tre giorni per l'artistico. Le tracce sono specifiche per ogni indirizzo e riguardano le materie caratterizzanti; sono state selezionate dal ministero e rese note a fine gennaio. Queste alcune delle discipline della prova: Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Scienze umane al Liceo delle Scienze umane; Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing"; Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Turismo"; Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio".
Skuola.net: metà dei candidati non ha apprezzato nessuna traccia della prima prova
Maturità, sondaggio: metà candidati non ha apprezzato nessuna tracciaVai al contenuto
Canada-Qatar, grave infortunio per Ismael Kone
Grave infortunio per il centrocampista canadese del Sassuolo Ismael Kone durante la sfida dei Mondiali contro il Qatar. Al '52 - sul punteggio di 3-0 per i nordamericani - è uscito in barella dopo essersi violentemente scontrato con il qatariota Madibo, che è stato espulso. Mani nei capelli e lacrime in campo tra i giocatori canadesi mentre il loro compagno veniva soccorso e successivamente portato fuori dal campo tra gli applausi dello stadio di Vancouver.