Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maturità 2026, oggi la seconda prova degli esami: tracce e ultime news

live Cronaca

Dopo la prima prova di italiano, oggi i maturandi si trovano ad affrontare la seconda prova con le materie di indirizzo: la versione di latino per il Classico, matematica per lo Scientifico e Lingua per il Linguistico. Ieri gli studenti si sono confrontati con tracce “di grande attualità”, secondo il ministro Valditara

in evidenza

Dopo la prima prova di italiano, oggi i maturandi si trovano ad affrontare la seconda prova con le materie di indirizzo: la versione di latino per il Classico, matematica per lo Scientifico e Lingua per il Linguistico. Ieri gli studenti si sono confrontati con tracce “di grande attualità”, secondo il ministro Valditara. Tra i temi una poesia di  Cesare Pavese sull'amore mancato, un testo tratto dal libro di Mario Calabresi “Svegliarsi all’alba, il discorso di Saragat all'Assemblea costituente, la necessità di “confini” del controverso filosofo Furedi e poi Brancati, l'Incanto di Husmann e il racconto della scienza di Bianucci.

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Oggi alle 8,30 al via la seconda prova scritta

Seconda prova scritta stamattina per gli oltre 527mila maturandi. Si inizia alle 8,30 e gli studenti si dovranno cimentare con le materie di competenza nei loro indirizzi di studio.La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo: ad esempio, 4 ore al liceo classico, 6 ore allo scientifico, 18 ore distribuite su tre giorni per l'artistico. Le tracce sono specifiche per ogni indirizzo e riguardano le materie caratterizzanti; sono state selezionate dal ministero e rese note a fine gennaio. Queste alcune delle discipline della prova: Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Scienze umane al Liceo delle Scienze umane; Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing"; Discipline  turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Turismo"; Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio".

Skuola.net: metà dei candidati non ha apprezzato nessuna traccia della prima prova

Maturità, sondaggio: metà candidati non ha apprezzato nessuna traccia

Maturità, sondaggio: metà candidati non ha apprezzato nessuna traccia

Vai al contenuto

Canada-Qatar, grave infortunio per Ismael Kone

Grave infortunio per il centrocampista canadese del Sassuolo Ismael Kone durante la sfida dei Mondiali contro il Qatar. Al '52 - sul punteggio di 3-0 per i nordamericani - è uscito in barella dopo essersi violentemente scontrato con il qatariota Madibo, che è stato espulso. Mani nei capelli e lacrime in campo tra i giocatori canadesi mentre il loro compagno veniva soccorso e successivamente portato fuori dal campo tra gli applausi dello stadio di Vancouver. 

Valditara: "Nella prima prova tracce di grande attualità"

Maturità, dai cellulari vietati alla scena muta all’orale: le regole da conoscere

Maturità, cellulari vietati e orale obbligatorio: tutte le regole

Maturità, cellulari vietati e orale obbligatorio: tutte le regole

Vai al contenuto

Cronaca: Ultime notizie

Ponteranica, entra in casa e tenta stupro: 23enne salvata da vicini

Cronaca

Un uomo si è introdotto in un'abitazione di Ponteranica, nella Bergamasca, dove una ragazza di 23...

Eni-Nigeria, la Cassazione assolve De Pasquale e Spadaro

Cronaca

I due magistrati erano accusati di non aver depositato nel 2021 prove ritenute favorevoli agli...

Uccise un 19enne a Napoli, minorenne condannato a 14 anni e 8 mesi

Cronaca

Il delitto risale al 22 novembre 2025: la vittima, Marco Pio Salomone, fu freddato con un singolo...

Ubriaco alla guida travolge un'altra auto nel Torinese, morto 22enne

Cronaca

La vittima, un giovane arbitro che aveva appena finito una partita, era al volante di un altro...

Reggio Emilia, morto 11enne travolto in bici da un camion dei rifiuti

Cronaca

Il ragazzino è stato investito da un mezzo della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla...

Cronaca: i più letti