Introduzione

C'è chi dice "vai tranquillo" e chi rincara con "andrà tutto bene". C'è il nonno che ricorda come "ai suoi tempi era peggio", l'amico che giura "siamo tutti nella stessa situazione" e l'influencer che lancia il fatidico "main character moment". Alla vigilia della Maturità 2026, mentre oltre mezzo milione di studenti ripassa appunti e maledice l'insonnia, la vera prova a sorpresa non è la traccia di italiano: è sopravvivere al diluvio di incoraggiamenti che piovono da ogni direzione. Frasi dette con le migliori intenzioni, per carità, ma che a poche ore dallo scritto rischiano di ottenere l'effetto opposto. Perché tra un "respira" e un "credi in te stesso", al maturando basterebbe la sola consolazione che regge davvero: "tra una settimana il problema sarà dove andare in vacanza".