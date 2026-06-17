Introduzione
C'è chi dice "vai tranquillo" e chi rincara con "andrà tutto bene". C'è il nonno che ricorda come "ai suoi tempi era peggio", l'amico che giura "siamo tutti nella stessa situazione" e l'influencer che lancia il fatidico "main character moment". Alla vigilia della Maturità 2026, mentre oltre mezzo milione di studenti ripassa appunti e maledice l'insonnia, la vera prova a sorpresa non è la traccia di italiano: è sopravvivere al diluvio di incoraggiamenti che piovono da ogni direzione. Frasi dette con le migliori intenzioni, per carità, ma che a poche ore dallo scritto rischiano di ottenere l'effetto opposto. Perché tra un "respira" e un "credi in te stesso", al maturando basterebbe la sola consolazione che regge davvero: "tra una settimana il problema sarà dove andare in vacanza".
Quello che devi sapere
Le frasi dei genitori
- Ce la farai
- Hai studiato, adesso fidati di te
- Dai il massimo e basta
- L'importante è provarci
- Siamo orgogliosi di te comunque vada
- Non agitarti troppo
- Vai tranquillo
- Andrà bene
- Fai vedere quello che sai
- Non devi dimostrare niente a nessuno
Le frasi dei nonni
- E' solo un esame
- Nella vita ci saranno prove più difficili
- Ai miei tempi era peggio
- Vedrai che andrà tutto bene
- L'importante è la salute
- Coraggio
- Hai tutta la vita davanti
Le frasi dei professori
- State tranquilli
- Sapete più cose di quanto pensiate
- Nessuno vuole mettervi in difficoltà
- Non cercate la perfezione
- Ragionate
- Non fatevi prendere dal panico
- L'esame non è un tribunale
- Mostrate il vostro percorso
- Leggete bene le tracce
- Fidatevi del vostro lavoro
Le frasi degli amici
- Siamo tutti nella stessa situazione
- Non sei l'unico ad avere paura
- Tra pochi giorni sarà finita
- Non puoi sapere tutto
- Ce la faremo
- Dai che ci siamo
- Non pensarci troppo
- Dopo si festeggia
- Tanto nessuno è pronto davvero
- Peggio di così non può andare
Le frasi dei fratelli maggiori
- Ci sono passato anch'io
- Ti stai preoccupando inutilmente
- Dormi e basta
- L'ultima notte non cambia niente
- Non fare le tre di notte sui libri
- Vedrai che riderai di tutta questa ansia
Le frasi degli psicologi
- L'ansia è normale
- Essere agitati non significa essere impreparati
- Concentrati su quello che puoi controllare
- Respira
- Non anticipare scenari negativi
- Una prova non definisce il tuo valore
- Accetta l'emozione senza combatterla
- Non serve essere perfetti
Le frasi degli allenatori sportivi
- Dai il massimo
- Una partita alla volta
- Fidati della preparazione
- La pressione fa parte del gioco
- Concentrati sulla prestazione.
- Il risultato verrà da solo
- Non mollare
Le frasi motivazionali
- Credi in te stesso
- Il difficile non è impossibile
- Ogni sfida è un'opportunità
- Il successo è la somma di piccoli sforzi
- Non arrenderti
- Il coraggio non è assenza di paura
- Oltre la paura c'è la crescita
- Fai il primo passo
Le frasi degli influencer
- Spacca tutto!
- Sei una macchina!
- Questa è la tua era!
- Main character moment!
- Hai lavorato per questo!
- Vai e prenditi quello che meriti!
- Non lasciare che la paura decida per te!
Le frasi degli ex maturandi
- E' molto meno terribile di quanto sembri
- La notte prima è peggio dell'esame
- Quando inizi, l'ansia passa
- Il tempo vola
- Alla fine te la cavi
- Ti sorprenderai di te stesso
Le frasi ironiche
- Se sopravvivi alla notte prima, sopravvivi a tutto
- Nessuno ha mai chiesto il voto di maturità al secondo aperitivo.
- L'ansia non dà crediti formativi.
- Montale non può farti male
- Tra una settimana il problema sara' dove andare in vacanza.