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Maturità 2026, le frasi che gli studenti odiano sentire (e che sentiranno pure quest'anno)

Cronaca

Introduzione

C'è chi dice "vai tranquillo" e chi rincara con "andrà tutto bene". C'è il nonno che ricorda come "ai suoi tempi era peggio", l'amico che giura "siamo tutti nella stessa situazione" e l'influencer che lancia il fatidico "main character moment". Alla vigilia della Maturità 2026, mentre oltre mezzo milione di studenti ripassa appunti e maledice l'insonnia, la vera prova a sorpresa non è la traccia di italiano: è sopravvivere al diluvio di incoraggiamenti che piovono da ogni direzione. Frasi dette con le migliori intenzioni, per carità, ma che a poche ore dallo scritto rischiano di ottenere l'effetto opposto. Perché tra un "respira" e un "credi in te stesso", al maturando basterebbe la sola consolazione che regge davvero: "tra una settimana il problema sarà dove andare in vacanza".

Quello che devi sapere

Le frasi dei genitori

  • Ce la farai
  • Hai studiato, adesso fidati di te
  • Dai il massimo e basta
  • L'importante è provarci
  • Siamo orgogliosi di te comunque vada
  • Non agitarti troppo
  • Vai tranquillo
  • Andrà bene
  • Fai vedere quello che sai
  • Non devi dimostrare niente a nessuno

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Le frasi dei nonni

  • E' solo un esame
  • Nella vita ci saranno prove più difficili
  • Ai miei tempi era peggio
  • Vedrai che andrà tutto bene
  • L'importante è la salute
  • Coraggio
  • Hai tutta la vita davanti

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Le frasi dei professori

  • State tranquilli
  • Sapete più cose di quanto pensiate
  • Nessuno vuole mettervi in difficoltà
  • Non cercate la perfezione
  • Ragionate
  • Non fatevi prendere dal panico
  • L'esame non è un tribunale
  • Mostrate il vostro percorso
  • Leggete bene le tracce
  • Fidatevi del vostro lavoro

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Le frasi degli amici

  • Siamo tutti nella stessa situazione
  • Non sei l'unico ad avere paura
  • Tra pochi giorni sarà finita
  • Non puoi sapere tutto
  • Ce la faremo
  • Dai che ci siamo
  • Non pensarci troppo
  • Dopo si festeggia
  • Tanto nessuno è pronto davvero
  • Peggio di così non può andare

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Le frasi dei fratelli maggiori

  • Ci sono passato anch'io
  • Ti stai preoccupando inutilmente
  • Dormi e basta
  • L'ultima notte non cambia niente
  • Non fare le tre di notte sui libri
  • Vedrai che riderai di tutta questa ansia

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Le frasi degli psicologi

  • L'ansia è normale
  • Essere agitati non significa essere impreparati
  • Concentrati su quello che puoi controllare
  • Respira
  • Non anticipare scenari negativi
  • Una prova non definisce il tuo valore
  • Accetta l'emozione senza combatterla
  • Non serve essere perfetti

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Le frasi degli allenatori sportivi

  • Dai il massimo
  • Una partita alla volta
  • Fidati della preparazione
  • La pressione fa parte del gioco
  • Concentrati sulla prestazione.
  • Il risultato verrà da solo
  • Non mollare

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Le frasi motivazionali

  • Credi in te stesso
  • Il difficile non è impossibile
  • Ogni sfida è un'opportunità
  • Il successo è la somma di piccoli sforzi
  • Non arrenderti
  • Il coraggio non è assenza di paura
  • Oltre la paura c'è la crescita
  • Fai il primo passo

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Le frasi degli influencer

  • Spacca tutto!
  • Sei una macchina!
  • Questa è la tua era!
  • Main character moment!
  • Hai lavorato per questo!
  • Vai e prenditi quello che meriti!
  • Non lasciare che la paura decida per te!

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Le frasi degli ex maturandi

  • E' molto meno terribile di quanto sembri
  • La notte prima è peggio dell'esame
  • Quando inizi, l'ansia passa
  • Il tempo vola
  • Alla fine te la cavi
  • Ti sorprenderai di te stesso

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Le frasi ironiche

  • Se sopravvivi alla notte prima, sopravvivi a tutto
  • Nessuno ha mai chiesto il voto di maturità al secondo aperitivo.
  • L'ansia non dà crediti formativi.
  • Montale non può farti male
  • Tra una settimana il problema sara' dove andare in vacanza.

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