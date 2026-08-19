AI e Università, come scegliere corsi di laurea per lavori del futuro

Introduzione

La scelta dell’università è una fase importante nella costruzione del futuro di un giovane perché traccia una prima strada preparativa al mondo del lavoro. Si tratta di decidere in quale settore continuare la propria formazione per poi dare avvio alla carriera professionale. Ovviamente, le decisioni e i percorsi possono cambiare, resta il fatto che durante l’ultimo anno delle superiori, maturandi e genitori sono alle prese con diversi dubbi e timori in vista della prosecuzione degli studi. Come sempre, la tendenza è quella di seguire le proprie inclinazioni con uno sguardo agli sbocchi lavorativi. Attualmente, grande protagonista in ogni ambito è l’intelligenza artificiale e soprattutto il suo impatto sull’occupazione. I dati pubblicati da Almalaurea e Istat possono essere d’aiuto per capire quali sono le richieste del mercato del lavoro.