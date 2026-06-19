Una delle tracce dell'esame è stata presa da un libro preparatorio edito da una nota casa editrice. Disposta una verifica delle procedure usate nell'elaborazione dei quesiti sottoposti agli studenti

Fa discutere, in Portogallo, una delle tracce dell'esame di Maturità, poiché è stata presa da un libro preparatorio edito da una nota casa editrice. Il governo ha ammesso un "errore oggettivo" da parte del gruppo incaricato della preparazione della prova di portoghese per l'esame nazionale, svoltasi ieri. In questione c'è l'uso di un'immagine già pubblicata su un quaderno di esercizi preparatori, appunto: una vignetta di Javad Takjoo di cui agli studenti veniva chiesto di formulare una valutazione critica.

Disposta una verifica delle procedure

Tale uso "avrebbe dovuto essere evitato, tenendo conto della prassi abituale di verificare in modo approfondito i quaderni di preparazione messi a disposizione dalle case editrici", si legge nel comunicato del ministero dell'Istruzione, che ha così disposto una verifica delle procedure usate nell'elaborazione dei quesiti sottoposti agli studenti. Una volta completata tale verifica, il ministero garantisce che ne trarrà le dovute conseguenze e il rapporto finale potrà includere "proposte di misure correttive".