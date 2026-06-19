All'inizio della prova di Matematica allo Scientifico c'è una frase di Albert Einstein sull’incertezza della matematica applicata alla realtà, tratta da Geometrie und Erfahrung, conferenza del 192: "Nella misura in cui i teoremi della Matematica si riferiscono alla realtà, non sono certi, e nella misura in cui essi sono certi, non si riferiscono alla realtà". La frase di chiusura delle tracce è invece: "La matematica è il gioco più bello del mondo. Assorbe più degli scacchi, scommette più del poker, e dura più di Monopoli. È gratuita, e può essere giocata ovunque. Archimede lo ha fatto in una vasca da bagno", tratta da Dots and lines del professor Richard J. Trudeau, Kent State University Press, 1976.

I problemi

Nel primo problema si pone la questione dei rilevamenti del lago di Bracciano, situato a nord di Roma, oggetto di prelievi nel 2016 e 2017 e utilizzato come riserva idrica di emergenza per i comuni limitrofi e per l'approvvigionamento di Roma. Nel 2017 si è deciso di interromperli, sospensione tutt'ora in atto. Ai maturandi viene chiesto di compiere una serie di misurazioni utilizzando i dati che vengono riportati in una tabella, definendo il modello matematico che esprime l'andamento del livello delle acque del lago in funzione del tempo. Il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica.

I quesiti

Seguono poi una serie di quesiti, fra cui uno sul terremoto del Friuli del 1976, uno su un torneo di pallavolo, uno su una partita di scopone e uno sul gioco "Cover the spot".

Il calcolo delle probabilità in una partita a carte di scopone: Quattro amici stanno giocando a carte e all’inizio del gioco a ognuno vengono distribuite "casualmente" 10 carte da un mazzo da 40. Gli studenti devono determinare la probabilità che le prime 3 carte distribuite a uno dei giocatori "siano tutte e 3 di coppe" e che tra le dieci carte distribuite a un secondo giocatore "siamo presenti i 3 assi di bastoni, spade e denari".

Un torneo internazionale di pallavolo con 16 squadre: alla luce del posizionamento nel ranking di ognuna delle squadre, viene chiesto quali siano "le possibili composizioni dei gironi A, B, C, D".

"Cover the spot": Cecilia mostra a Nicolò una variante del gioco "Cover the spot: disegna su un foglio un quadrato ABCDe poi ritaglia tre cartoncini circolari. Lo scopo del gioco è quello di coprire, con i tre cerchi, la maggior parte possibile del quadrato. Cecilia posiziona inizialmente un cartoncino in modo che il centro sia sulla diagonale AC del quadrato e il bordo passi per A. Prima di posizionare il secondo cartoncino, afferma che ha già coperto più della metà del quadrato, mentre Nicolò dice che non è cosi. Chi ha ragione? Motivare la risposta.

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